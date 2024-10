Roma choc: “Sconfitta cercata”

Roma choc: dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Elfsborg il commento è incredibile e mette in evidenza i problemi dei giallorossi

Una sconfitta troppo brutta per essere vera. Una sconfitta che potrebbe fare davvero male alla Roma. I giallorossi, contestati alla fine del match contro gli svedesi, sono già rientrati nella Capitale visto che oggi torneranno ad allenarsi per preparare la gara contro il Monza di domenica, ma sui giornali questa mattina, ovviamente, si parla della debacle contro il modesto Elfsborg.

E il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è durissimo nei confronti della squadra: “Una sconfitta assurda, quasi cercata, una partita buttata di quelle che possono fare male” si legge questa mattina sul suo giornale. “La Roma ha giocato al contrario, risultando inguardabile e di una lentezza e imprecisione imbarazzanti”. La fotografia fatta è appunto questa. Che non si discosta per niente dalla realtà.

Roma choc, il commento di Zazzaroni

Poi, nella seconda parte del suo editoriale, Zazzaroni fa un punto sugli uomini. Si sofferma su Abdulhamid: “Spero di non rientrare nella lista degli “indesiderati” sauditi – scrive – se Abdulhamid non mi sembra in grado di ritagliarsi uno spazio nel nostro calcio”. Inesistenti segnali di tecnica di base ammonisce Zazzaroni.

Che poi chiude con Dybala che ha dato “la sensazione di voler rischiare il minimo” soprattutto per il campo sintetico e con El Shaarawy “che si è incredibilmente risparmiato. Ma lui è un giocatore da Olimpico” ha concluso. Insomma, parole forti anche per cercare di spronare una squadra che ha fatto davvero malissimo e che giustamente è stata anche contestata dai tifosi alla fine della partita.