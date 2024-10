Nuovi dubbi sul futuro di Dybala: l’erede arriva a ritmo di tango

Dopo aver respinto al mittente la ricca proposta dell’Al Qadsiah, il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. I dettagli

In attesa del definitivo ritorno in gruppo che si materializzerà nella seduta di allenamento odierna, Paulo Dybala continua a tenere desta l’attenzione mediatica. Non sono poche, infatti, le indiscrezioni relative al futuro della ‘Joya’, che stando alle ultime dalla Turchia sarebbe finito anche nel mirino del Galatasaray.

In effetti il numero 21 è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025. Prescindendo dalla clausola inserita nel contratto dell’argentino legato al numero di presenze totalizzato dall’attaccante giallorosso, le prossime settimane potrebbero rivelarsi nuovamente decisive per l’ex Juventus. Le voci che rimbalzano dalla Turchia, benché non abbiano calamitato alcun tipo di conferme, non sono passate inosservate. Così come il mancato dialogo su un possibile rinnovo di contratto che allo stato attuale della situazione sembra essere soltanto ipotetico. Mentre Dybala è concentrato sul prosieguo di una stagione nella quale è comunque chiamato ad illuminare il reparto offensivo di Juric con le sue giocate, l’ipotesi legato al suo eventuale addio alla Roma non sembra essere utopistico.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Riquelme sempre più lontano dall’Atletico Madrid

E chissà che – restando così le cose – non possano tornare in auge profili accostati già in passato alla Roma nell’ottica di un eventuale sostituto di Dybala. Tra questi, impossibile non menzionare Rodrigo Riquelme. Benché il jolly dell’Atletico Madrid sia legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2028, il suo addio al club spagnolo sembra aver preso definitivamente quota.

Impiegato a singhiozzo da Simeone anche in questa prima parte di stagione, l’argentino potrebbe essere ‘sacrificato’ per ricavare un tesoretto con cui rinforzare altri reparti. Proprio questa è l’indiscrezione lanciata dalla Spagna – e più precisamente da El Gol Digital – secondo cui ci sarebbero tutti i presupposti affinché l’ex Mirandes faccia le valigie anzitempo e chiuda definitivamente la sua esperienza alla corta di Simeone. Le difficoltà riscontrate da Riquelme a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere del ‘Cholo’ potrebbero infatti essere alla base di profonde riflessioni. In un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, occhio alla posizione della Roma. I giallorossi – già in estate – avevano sondato il terreno per capire i margini di manovra. Non è escluso che un eventuale ritorno di fiamma possa questa volta andare a segno.