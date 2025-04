Nuovo bomber con la clausola: Friedkin scippa la big

Arriva un nuovo bomber per volere dei Friedkin e si tratta di un colpo con la clausola: il colpo della società americana beffa anche la concorrenza di una big

I californiani hanno intenzione di rinforzare il reparto offensivo con un nome che si sta facendo grande strada in questa stagione. I tifosi possono stare tranquilli visto il rendimento mostrato nell’ultimo periodo e con una grande prospettiva per il futuro.

C’è una gestione completamente diversa dei due asset principali dei Friedkin nel mondo del calcio. Se in casa Everton le cose sembrano andare a gonfie vele, con un nuovo amministratore delegato nominato, David Moyes in panchina a donare normalità (come Ranieri) e con un mercato da affrontare da protagonisti, sponda Roma ci sono molte più nubi all’orizzonte. Problemi simili ma approcci e modi di risolverli diversi, con quel tipico atteggiamento attendista che inizia ad essere un grosso problema. Ranieri e Ghisolfi sono in attesa di capire se verranno rispettate le loro indicazioni (soprattutto del mister) sul nuovo allenatore e solo lì potranno iniziare a pianificare nel migliore dei modi il mercato.

Come ribadito dallo stesso Ranieri in diverse conferenze stampa, di certo servirà migliorare il rendimento in zona gol e arriverà un altro attaccante di peso. Qualcuno da poter affiancare a Dovbyk, con Shomurodov che può essere ceduto per fare cassa o rimanere come terza scelta per allungare la panchina. Di idee ce ne sono diverse, alcune proveniente dalla Premier League, dove c’è un giovane che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Ipswich Town.

I Friedkin vogliono Delap all’Everton: pronti a pagare la clausola da 30 milioni

Liam Delap, autore di 12 gol in Premier League, ha colpito tutti nella sua stagione d’esordio nella massima serie inglese. Considerando la partenza sempre più probabile di Calvert-Lewin a parametro zero a giugno e la cessione imminente di Beto, l’Everton ha bisogno di un rinforzo pesante in attacco. Uno può essere l’ala giovanissima del Liverpool Ben Doak, 19 anni e il secondo proprio Delap.

Per festeggiare nel migliore dei modi l’esordio nel nuovo stadio di Bramley-Moore Dock, l’Everton e i Friedkin vogliono fare le cose per bene, iniziando con un colpo da 30 milioni di sterline. A tale cifra ammonta infatti il valore della clausola di Delap, seguito anche da United e Chelsea, qualora l’Ipswich dovesse retrocedere in questa stagione. Un affare che interessava anche alla Roma, ma ora la concorrenza è troppo elevata.