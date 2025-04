Rinnovo saltato e addio Roma: vola a Milano con lo scambio

Arriva una possibile trattativa lampo dovuta ad un mancato rinnovo e ad un possibile scambio: c’è il volo per Milano prenotato, su sponda nerazzurra

La Roma sta per annunciare il nuovo allenatore, ma a prescindere dal nome c’è un giocatore che potrebbe andar via subito, a fine campionato. Questa volta, senza rinnovo di contratto, non ci sarebbero i margini per ricreare un rapporto serio con il nuovo staff tecnico.

Arrivano conferme su una possibile trattativa che vedrebbe coinvolto il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini e l’Inter. Il numero 7, schierato da titolare da Claudio Ranieri nel Derby di ieri, non è stato autore di una buona partita. La scintilla dell’andata è ormai svanita e a dirla tutta questa volta lo zampino lo ha messo in negativo, visto che sul contatto con Dele-Bashiru è andato giù troppo facilmente, facendo passare il pallone che ha portato al vantaggio di Romagnoli. La gente di fede giallorossa sembra averlo scaricato da tempo e di questo ne soffre anche il ragazzo.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore anche da Il Messaggero, Pellegrini è sempre sul taccuino dell’Inter. Di lui se ne era parlato in modo concreto a gennaio, quando Frattesi aveva manifestato la volontà di lasciare il club nerazzurro (tramite il suo procuratore Beppe Riso) e si pensava ad un possibile scambio.

Pellegrini sempre nel mirino dell’Inter: senza rinnovo può sbarcare a Milano

La trattativa a gennaio non è andata a buon fine ma ora c’è un particolare in più che può avvicinare Pellegrini all’Inter a giugno. Il capitano della Roma ha il contratto in scadenza nel 2026 e fino a questo momento non è stato mai discusso un rinnovo. Ghisolfi e la proprietà vorrebbero separarsi da lui al termine del campionato e questo creerebbe la possibilità di sbarco a San Siro.

Da non dimenticare che sulle tracce di Pellegrini ci sono anche il Napoli di Antonio Conte, che ha chiesto informazioni negli scorsi mesi e anche il Milan, più defilato. La sensazione è che, con o senza scambio con Frattesi, alla fine Pellegrini possa volare a Milano sponda nerazzurra, con buona pace di tutti, sostenitori e detrattori. Per la Roma sarebbe anche un bel risparmio dal punto di vista del monte ingaggi.