35 milioni e addio Roma: Friedkin lo manda all’Everton

Calciomercato Roma, i Friedkin potrebbero investire 35 milioni di euro ma non per il club giallorosso. La situazione è sempre monitorata

I Friedkin in Europa sono impegnati su due fronti. Il primo, che da un po’ di tempo è nella testa degli americani, è sicuramente il fattore Roma. Ma non solo, da un po’ di mesi a questa parte anche l’Everton è entrato nelle grazie dei texani che hanno deciso di investire in Premier League.

Detto questo, è evidente che sono due società diverse per lo stesso proprietario che, quindi, anche in base a quelli che sono i feedback che arrivano da parte dei dirigenti, decidono come e dove intervenire sul mercato. E sappiamo benissimo che la Roma, la prossima estate, visto l’addio di Hummels – ma non solo – avrà bisogno almeno di un difensore centrale che possa andare ad aiutare il nuovo allenatore giallorosso che prenderà il posto di Claudio Ranieri. Un nome, in ottica Roma, è uscito fuori nei giorni scorsi. Ma secondo le ultime informazioni, che arrivano precisamente da transferfeed.com, il nome sì interessa ai Friedkin, ma non per i giallorossi.

Calciomercato Roma, Medina all’Everton

“L’Everton sta seguendo da vicino la situazione di Facundo Medina, che lascerà il Lens quest’estate a causa della decisione del club di vendere giocatori per migliorare la loro situazione finanziaria”. Questo si legge sul sito citato prima, che riporta anche il prezzo di vendita del calciatore. E quindi la mossa dei Friekdin per prenderlo.

“Il Lens prevede di vendere Medina per 30-35 milioni di euro, con l’obiettivo di capitalizzare il massimo valore di mercato del giocatore. L’Everton, insieme all’Aston Villa e al Newcastle United, sono tra i club della Premier League inglese interessati a Medina”. E in tutto questo non viene citata la Roma. Quindi appare difficile, al momento, che questa soluzione possa prendere vigore dalle parti di Trigoria. Vedremo.