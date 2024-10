Esonero Fonseca, sostituto choc e licenziamento in tronco

Esonero Fonseca: sostituto già scelto. Incredibile quello che potrebbe succedere al tecnico del Milan nelle prossime ore. E c’è anche l’esclusione choc

Saranno giorni importanti per il tecnico del Milan Paulo Fonseca. Giorni decisivi, forse, per il suo futuro. Che qualcosa non stia andando per il verso giusto si è capito anche oggi durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani contro l’Udinese: il portoghese è apparso nervoso, scontroso, e ha detto chiaramente che se c’è qualcosa da discutere dentro lo spogliatoio non guarda in faccia nessuno, non vede quelli che sono i nomi.

Insomma, sa, sente, di giocarsi tutto. E le notizie dell’ultim’ora dicono pure che domani potrebbe rimanere fuori dall’undici iniziale Rafa Leao, che qualche frecciatina dal ritiro del Portogallo l’ha mandata in Italia. Una situazione quindi bollente, una situazione da tenere in considerazione per il futuro che potrebbe essere assai diverso nei prossimi giorni. Si candida, sotto questo aspetto per una maglia da titolare, Okafor.

Esonero Fonseca, è già stato scelto Tudor

E, secondo le informazioni che sono state riportate da Repubblica, il Milan avrebbe già iniziato a pensare a quello che potrebbe essere il sostituto dell’allenatore ex Roma arrivato dal Lille la scorsa estate. Si parla infatti di un Ibrahimovic pronto a prendere Igor Tudor, ex Lazio, adesso a spasso, che con i biancocelesti dopo i pochi mesi dell’anno scorso non ha trovato un accordo per continuare ad andare avanti insieme.

Personalità forte quella del croato: Lotito nelle scorse ore si è espresso proprio sul suo conto dicendo che lo stesso voleva comandare dentro al club, ma di padrone ce n’è solamente uno ed è praticamente, ovviamente, lui. Insomma, in casa Milan, per concludere, sono davvero delle ore bollenti con la sensazione, dopo le due sconfitte di fila dopo il derby (Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato) che Fonseca si giochi il futuro.