Roma-Inter, striscioni e cori contro i Friedkin: la ‘Sud’ non risparmia nessuno

Dai Friedkin a Ghisolfi, l’Olimpico non risparmia nessuno: lo striscione ‘parla’ chiaro. Ecco cosa sta succedendo durante Roma-Inter.

La situazione in casa Roma è sempre più tesa, con le critiche verso la gestione dei Friedkin che continuano a montare. Le difficoltà della squadra, sia in termini di risultati che di organizzazione interna, hanno scatenato il malcontento dei tifosi, che si sono fatti sentire in modo chiaro durante le ultime settimane.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Primavera, decisione accolta con incredulità da una buona parte della tifoseria, si sono aggiunte le dimissioni di Lina Souloukou, ex CEO del club. Questi eventi hanno scosso ulteriormente un ambiente già provato dai risultati deludenti sul campo, con la squadra che fatica a risalire in campionato. Le voci su una possibile cessione della Roma o su un’apertura verso nuovi investitori si sono intensificate, alimentando ulteriori speculazioni.

Roma-Inter, dai Friedkin a Ghisolfi: l’Olimpico non risparmia nessuno

In questo clima di incertezza, i tifosi hanno iniziato a manifestare apertamente la loro insoddisfazione nei confronti della proprietà. In particolare, la Curva Sud, anima del tifo giallorosso, ha scelto di protestare durante la partita di questa sera contro l’Inter. Prima del match, è stato esposto uno striscione che recitava: “15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa dirigenza!”.

Il gesto è stato simbolico: per i primi 15 minuti della partita, la Curva è rimasta fuori dallo stadio per mostrare il proprio dissenso verso la gestione dei Friedkin.

Durante il primo tempo, poco dopo l’ingresso della Sud, un altro striscione è stato esposto, rafforzando il messaggio dei tifosi che chiedono un cambio di rotta nella gestione del club. Le critiche riguardano non solo le scelte tecniche, ma anche la mancanza di una visione chiara che possa riportare la Roma ai livelli che i tifosi si aspettano.

La protesta contro i Friedkin rappresenta il culmine di un malcontento che si è accumulato nel tempo, e la sfida contro l’Inter non è servita a placare gli animi. La squadra e la dirigenza sono ora chiamate a rispondere sul campo e fuori, in un momento cruciale per il futuro del club. In particolar modo, lo striscione recita: “Friedkin: la vostra assenza è talmente palese, che a parlare ci avete mandato un francese!“,