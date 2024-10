Roma-Torino, il risultato non conta: lo hanno fatto già fuori

A poche ore dalla sfida tra la Roma di Ivan Juric e il Torino di mister Vanoli sono giunte alcune novità di rilievo sul contesto giallorosso

Mancano oramai una manciata di ore alla delicata sfida tra la Roma di Ivan Juric e il Torino di mister Vanoli. Se una manciata di settimane fa ci avessero detto che la Roma avrebbe affrontato il Torino da dodicesima e con quattro punti di svantaggio probabilmente ci saremmo messi a ridere, ma la verità è che, tra un cambio di allenatore e l’altro e qualche litigata di troppo negli spogliatoi, l’AS Roma è attualmente in alto mare, alla ricerca di un anelito di vento che possa sospingere l’oramai utopica rincorsa alla zona Champions.

Mentre Ivan Juric e la proprietà statunitense di Dan Friedkin sono già stati ampiamente condannati dal tribunale messo in piedi dal popolo giallorosso, sul banco degli imputati ci è finito anche un senatore della rosa giallorossa, attualmente sotto accusa sui social. I tifosi stanno richiedendo a gran voce il suo allentamento dalla titolarità per la sfida in casa con i granata.

Roma-Torino, tifosi scatenati: “Cristante Out!”

Oramai è assodato… Mancini, Cristante e capitan Pellegrini non godono di una particolare considerazione in questo preciso momento della stagione, dove le vicissitudini interne e delle prestazioni poco convincenti hanno spinto la tifoseria a denunciare una serie di dinamiche distorte all’interno dello spogliatoio.

Il governo che vede Pellegrini come presidente del consiglio e Mancini e Cristante come ministri è attualmente sotto attacco, con un particolare accanimento delle ultime ore nei confronti di Bryan Cristante.

L’ex centrocampista atalantino ha inanellato una serie di prestazioni poco soddisfacenti e, alla luce del recupero di Enzo Le Fée e del momento di forma di Manu Koné, il popolo giallorosso si è riversato sui social per avallare l’indiscrezione secondo cui il tecnico croato terrà fuori il numero 4 giallorosso, per lasciare spazio al centrocampo francese concepito e acquistato da Florent Ghisolfi nel corso dell’estate.