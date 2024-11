Osimhen in bianconero. Il mercato si avvicina sempre di più. Iniziano a farsi più insistenti le voci delle prime grandi operazioni di gennaio.

Quasi non bastasse che si è arrivati alla metà di novembre, ecco anche la pausa dovuta alle nazionali ad alimentare il sacro fuoco del mercato.

Gennaio si avvicina sempre di più e le voci aumentano di numero e di intensità. In un crescendo che è sempre più difficile da contenere. Un mercato che soltanto in minima parte si potrà definire di riparazione, poiché diversi grandi club europei hanno la seria intenzione di assestare in pieno inverno colpi che si è soliti ‘mettere in atto’ quando il solleone la fa da padrone. A tal proposito le notizie che ci giungono da oltre Manica sono di conforto a tale convinzione. E riguardo le bellicose intenzioni del Newcastle, ci informa teamtalk.com.

Osimhen in bianconero: stavolta è tutto deciso

Antonio Conte, per il suo Napoli, ha scelto Romelu Lukaku. Una scelta non facile poiché ha comportato la perdita dell’attaccante simbolo del terzo scudetto partenopeo: Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano sembrava essere diventato un problema per Aurelio De Laurentiis. Le elevate richieste del club partenopea hanno reso complicata la sua cessione. Poi è spuntata l’opportunità turca: il Galatasaray. L’attaccante è approdato in prestito in Turchia, ma la prossima estate lascerà sicuramente il Napoli e, forse, anche il Galatasaray. La Premier League, con l’esatte sembianze del Newcastle, punta il fuoriclasse nigeriano. Il club inglese ha una datata passione per l’ex centravanti del Napoli, risalente all’ormai lontano 2019, ai tempi del trasferimento dell’attaccante nigeriano dalla compagine belga dello Charleroi al Lille. Il Newcastle sa bene come Victor Osimhen sia un obiettivo di primo livello e per questo decisamente costoso. Ma l’obiettivo è stato ormai identificato e non si torna indietro.

La scelta dei bianconeri del Newcastle, Osimhen, più eventualmente José Mourinho, rende felici i bianconeri della Juventus che possono, dal canto loro, puntare dritti su Jonathan David, seconda scelta degli inglesi.