Dal Milan alla Juve: Giuntoli l’ha fatto di nuovo

Dal Milan alla Juventus, il big match si infiamma con una vera e propria bomba di mercato. Le ultime dalla Spagna.

Il prossimo incontro tra Milan e Juventus, previsto per sabato 23 novembre 2024 a San Siro, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, per la classifica ma anche alla luce di una sfida di mercato che potrebbe infiammare dirigenze e tifosi nel corso delle prossime settimane.

Entrambe le formazioni sono attese da un insieme di possibili cambiamenti già a gennaio: la Juventus, in particolar modo, si trova quasi costretta a intervenire dopo la massiccia serie di investimenti da parte di Giuntoli in estate. La squadra bianconera, infatti, è particolarmente colpita da un’emergenza infortuni, con il difensore Gleison Bremer e il giovane Juan Cabal destinati a restare fuori per il resto della stagione.

Gran ritorno Brahim Diaz: Milan-Juventus è già iniziata

A ciò, si aggiunge anche lo stop di lunga data di Arek Milik che, al netto delle notizie edulcoranti delle ultime ore, vede la Juventus costretta a valutare movimenti ed operazioni anche sul fronte offensivo. Va ricordata, infatti, anche la situazione relativa all’attaccante Dusan Vlahovic, che ha subito un infortunio al flessore della coscia sinistra durante una partita con la nazionale serba, mettendo in dubbio la sua presenza contro il Milan.

Anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono indisponibili, aggravando ulteriormente una situazione che sta vedendo gli addetti ai lavori dare priorità alla difesa, come ben restituiscono i recenti accostamenti a Milan Skriniar. Sul fronte rossonero, invece, non deve sfuggire quanto riferito da Fichajes.net, che annovera il Milan, proprio come la stessa Juventus nella corsa a Brahim Diaz.

Il trequartista spagnolo, dal noto e importante trascorso in rossonero, emerge come possibile obiettivo di mercato per entrambe le squadre. Dopo tre stagioni in prestito al Milan, dove ha lasciato un segno significativo, Brahim è tornato al Real Madrid ma ha trovato meno spazio del previsto. Oltre al Milan e alla Juventus, anche il Liverpool avrebbe manifestato interesse per il giocatore, ben coerente con la già da tempo avviata ricerca di rinforzi in attacco alla luce del sempre più probabile addio a Mohamed Salah.