Ranieri e il ritorno al lavoro: De Rossi ha risposto subito

Ranieri e il ritorno al lavoro. Sono i giorni, le ore di Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma sta muovendo i suoi primi passi ricevendo convinti consensi.

Vi sono situazioni ed emozioni che nemmeno l’età è in grado di contenere. Troppo stretti i suoi confini. Occorre andare oltre e cercare nuovi contenitori più adatti alla circostanza.

Per Claudio Ranieri ne occorrerà uno assai capiente, grande quasi come lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli che battezzerà il suo terzo esordio sulla panchina della Roma. Non c’è tempo, e non serve a nulla, elencare le esperienze precedenti del tecnico romano. Il Napoli, e la città di Napoli, saranno testimoni di qualcosa che soltanto poche settimane fa non era nemmeno immaginabile. La volontà, poca, di Claudio Ranieri di andare in pensione spazzata via da una telefonata proveniente dalla capitale. Da Roma. Dalla sua Roma, intesa come città e come squadra di calcio.

Ranieri e il ritorno al lavoro. Risponde De Rossi

Da quel momento si è messo in moto un meccanismo straordinariamente coinvolgente dal punto di vista emotivo. Un qualcosa che quasi non teneva nemmeno conto delle oggettiva difficoltà di tale incarico.

E Trigoria è ritornata, in un attimo, la sua casa, il suo luogo di lavoro, la sua scuola dove insegnare calcio con tutto l’entusiasmo del mondo. Adesso è suonata l’ora dell’esordio, dell’entrata in campo, dei saluti e della seduta in panchina. Un momento che Claudio Ranieri ha voluto anticipare via social. Sul suo profilo Instagram è comparso infatti un messaggio che recita: “Di nuovo in servizio“. Il tempo di pubblicarlo ed ecco migliaia di like al post del tecnico. Tra i tanti spicca il “mi piace” dell’ex tecnico della Roma, Daniele De Rossi. Capitan Futuro non si smentisce, la Roma viene prima di tutto. Esattamente come per Claudio Ranieri.