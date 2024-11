Il ritorno di Del Piero: niente Juve, nuovo ruolo clamoroso

La possibile soluzione a sorpresa chiama direttamente in causa Alex Del Piero: l’ex capitano della Juventus sta diventando un’opzione sempre più credibile

Così come un nuovo eventuale capitolo della storia d’amore tra Francesco Totti e la Roma, anche il possibile revival del binomio Juventus-Del Piero ha calamitato l’attenzione mediatica negli ultimi mesi. Bramato dai nostalgici o comunque da coloro che vorrebbero una figura impattante in dirigenza, per il ‘Pinturicchio’ potrebbero però aprirsi nuove strade a sorpresa.

Secondo quanto rivelato da ‘Adnkronos’, infatti, ci sarebbe anche Del Piero nel novero dei possibili candidati alla presidenza della Figc. La data ufficiale delle elezioni è stata fissata per il 3 febbraio a Roma presso l’Hotel Cavalieri a Waldorf Astoria: la ‘sfida’, insomma, potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane. Con Gravina che non ha ancora fugato tutti i suoi dubbi in merito ad una nuova candidatura, l’idea che starebbe serpeggiando in Via Allegri sarebbe quella di proporre un candidature forte. In un ventaglio di nomi passibile di nuovi ribaltoni, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Alessandro Del Piero. A tal proposito, l’ex capitano della Juventus avrebbe dalla sua non solo le componenti tecniche, ma anche il sostegno di molti club.

Alessandro Del Piero in Figc: l’opzione ribalta le carte in tavola

Al momento si tratta di un’idea. Affascinante sotto certi aspetti, ma ancora ipotetica. Del Piero, opinionista a Sky nelle serate di Champions – è stato all’Allianz Stadium per seguire la sfida di rugby tra All Black e Autumn Nations Series. Una presenza che aveva alimentato la curiosità e i sogni dei tanti tifosi della Juventus che ne bramano il ritorno in bianconero.

Nel futuro di Del Piero, però, potrebbe esserci un ruolo dietro la scrivania, ma non in bianconero. Dopo aver strizzato l’occhio in tempi e in modi diversi alla Juventus, infatti, l’ex campione della ‘Vecchia Signora’ potrebbe rimettersi in gioco, accettando l’idea di proporre la sua candidatura come nuovo presidente della Figc. Staremo a vedere se effettivamente questo tipo di scenario possa avere sbocchi concreti.