Convocati Tottenham-Roma, UFFICIALE: ritorno anticipato

La Roma giocherà domani contro il Tottenham in Europa League, dove bisogna segnalare il rientro anticipato di un giocatore.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli ultimi pegni dell’anno delle varie nazionali, la Roma ha perso il ‘terzo esordio’ di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Domenica scorsa, infatti, il team capitolino ha perso allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.

La Roma, di fatto, non ha giocato male ma, come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri, ci si aspettava qualcosa di più dal punto di vista offensivo. Tuttavia, per la squadra giallorossa è già tempo di riscendere in campo.

Il team capitolino, infatti, giocherà domani il match di Europa League contro il Tottenham. Proprio per questo match bisogna registrare tra le fila della Roma un ritorno anticipato.

Tottenham-Roma, i convocati di Ranieri: c’è Saelemaekers

Nella lista dei convocati diramata da Claudio Ranieri, infatti, c’è Alexis Saelemakers. Quest’ultimo, dunque, torna a disposizione dopo l’infortunio subito lo scorso settembre nel corso del match contro il Genoa.

Il ritorno di Saelemaekers, di fatto, è ovviamente un’ottima notizia per Claudio Ranieri, visto che ora ha disposizione un giocatore che può giocare in più ruoli.