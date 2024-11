Probabili formazioni Tottenham-Roma, nuovo ribaltone Ranieri

Probabili formazioni Tottenham-Roma, da Dybala a Hummels: queste le scelte verso le quali sembra propendere Claudio Ranieri per il delicato incrocio europeo.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al Maradona, la Roma si prepara ad affrontare il Tottenham in Europa League sotto la guida di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa. La partita contro i partenopei ha evidenziato le difficoltà della squadra, che fatica a trovare continuità e solidità difensiva. Nonostante la traversa colpita da Dovbyk, i giallorossi non sono riusciti a evitare l’ennesima sconfitta stagionale.

Ranieri, chiamato a risollevare una piazza in crisi, avrà un compito arduo: ricostruire la fiducia di un gruppo scosso da una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Il calendario non offre tregua: giovedì sera, alle 21:00, la Roma sarà di scena a Londra contro il Tottenham in Europa League, un appuntamento che rappresenta una doppia sfida.

Non solo si tratta dell’esordio europeo del tecnico romano in questa stagione, ma anche di una gara cruciale per il cammino nella competizione. Dopo quattro giornate, la classifica del girone non sorride alla Roma, con soli 5 punti conquistati. Ben quattro in meno rispetto a quelli londinesi.

Probabili formazioni Tottenham-Roma, le scelte di Ranieri su Hummels e Dybala

Il Tottenham di Postecoglou deve fronteggiare numerosi infortuni, tra cui quelli di Vicario e dei difensori Van de Ven e Romero. In attacco, però, potrà contare su Son e Kulusevski, due pedine fondamentali per il 4-3-3 del tecnico australiano.

Per la Roma, Ranieri sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto a Napoli, con Dybala finalmente titolare accanto a Dovbyk. Zalewski potrebbe rientrare dal primo minuto. Scelte ancora da confermare e dietro le quali sarà possibile leggere anche intenzioni e messaggi lanciati da un tecnico esperto e che, già in passato, ha dimostrato coraggio e capacità di prendere decisioni importanti per il bene principale, quello della squadra e della Roma.

La conferenza stampa pre-partita di Ranieri ha evidenziato la determinazione del tecnico nel voler risollevare le sorti della squadra. Ha sottolineato l’importanza di ritrovare fiducia e compattezza, elementi fondamentali per affrontare una squadra del calibro del Tottenham. Ranieri ha inoltre ribadito la necessità di un approccio equilibrato, capace di coniugare solidità difensiva e incisività in attacco.

Pur non rappresentando, a detta di Ranieri, un segnale o un’indicazione, la presenza di Hummels in conferenza potrebbe lasciar propendere ad una sua titolarità. A differenza delle ultime ore, inoltre, sembrano aumentare le possibilità di assistere alla titolarità di Lorenzo Pellegrini. Per la sentenza definitiva, ovviamente, bisognerà aspettare qualche altra ora.

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk.