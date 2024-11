Ritorno a sorpresa. Gennaio è dietro l’angolo ed anche per la Roma qualcosa inizia a muoversi in ambito mercato in attesa delle scelte di Claudio Ranieri.

La Roma di Claudio Ranieri ha iniziato ad invertire la rotta. La società attende ulteriori responsi dal campo così come li attende il tecnico romano.

Manca praticamente un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il 2 gennaio 2025 si apriranno le porte del mercato di ‘riparazione’ che si chiuderà poi il successivo 2 febbraio. Il terzo atto della stagione della formazione giallorosa, passata dalle mani di Ivan Juric a quelle di Claudio Ranieri, deve ancora essere scritto poiché due gare non possono aver dato risposte precise al tecnico romano. Sensazioni positive senza dubbio, ma nulla di più. Occorrono altri esami per avere un quadro preciso su cosa manchi a questa Roma e se tale mancanza può essere sopperita con un intervento diretto sul mercato.

Ritorno a sorpresa e denaro fresco per la Roma

L’avvio del calciomercato è pertanto assai più vicino di quanto non indichi il calendario. Qualcosa, però, inizia a muoversi anche dalle parti della società giallorossa.

Il mercato è un ‘mare magno’ che non finisce mai di stupire. E regalare belle novità. Vecchi affari che ritornano a galla portando effetti benefici. La buona novella per la Roma è stata lanciata dall’Expressen che ha annunciato l’interessamento del Monza per Benjamin Tahirović, classe 2003, centrocampista svedese, con cittadinanza bosniaca, punto di forza dell’Ajax e della nazionale bosniaca. Il giovane talento dell’Ajax ha lasciato la Roma nell’estate del 2023 dietro un compenso di 7.5 milioni di euro. La società giallorossa osserva con interesse l’evolversi dell’eventuale trattativa tra l’Ajax ed il Monza dal momento che su Benjamin Tahirović la Roma ha mantenuto il diritto ad una percentuale del 15% sulla sua futura rivendita. Anche dalle parti di Trigoria il mercato si sta dunque mettendo in moto grazie al Monza, nell’attesa che inizino a giungere le richieste di Claudio Ranieri.