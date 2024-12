Dal Napoli all’Inter: colpo Scudetto certificato

Napoli ed Inter, oltre che per lo scudetto, sono in lotta anche per un obiettivo importante di calciomercato.

Nell’ultimo turno di campionato, considerando la gara sospesa tra la Fiorentina e l’Inter per il malore a Bove, Napoli ed Atalanta hanno distanziato un po’ le altre. Anche perché la Lazio di Marco Baroni è caduta a Parma, mentre la Juventus di Thiago Motta non è andata oltre l’1-1 al Via del Mare contro il Lecce.

Secondo questi risultati, dunque, le tre che sembrano avere un qualcosa in più in questo momento per la lotta allo scudetto sono Napoli, Atalanta ed Inter. Quest’ultima, di fatto, resta comunque il team con una rosa più lunga per bissare la vittoria del campionato dell’anno scorso.

Tuttavia, proprio a causa del rinvio del match contro la Fiorentina, l’Inter è chiamata subito a vincere venerdì prossimo in casa contro Parma. Ma prima del match contro gli emiliani, di fatto, bisogna segnalare una novità di calciomercato che riguarda proprio la ‘Beneamata’ ed il Napoli.

Calciomercato, Inter e Napoli su Gabriel Pec dei Los Angeles Galaxy: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione da ‘caughtoffside.com’, infatti, l’Inter ed il club partenopeo sono tra le squadre che stanno monitorando molto da vicino Gabriel Pec dei Los Angeles Galaxy. Sul brasiliano, di fatto, ci sono da registrare gli interessi di team come Liverpool, Arsenal, Newcastle, Fulham, Wolverhampton, Newcastle e Crystal Palace.

Gabriel Pec, di fatto, è un attaccante esterno destro che ha fatto molto bene nella MLS, dove nell’ultimo anno ha segnato 16 gol e fornito 14 assist vincenti in 33 partite giocate. Il campionato statunitense è sicuramente da tenere in considerazione fino ad un certo punti, ma questi sono comunque dei numeri importanti. Ricordiamo che il giocatore classe 2001 non occuperebbe neanche uno slot dedicato agli extracomunitari, visto che ha anche il passaporto portoghese.