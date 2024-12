Il Milan anticipa la Roma: svolta da 25 milioni di euro

L’intreccio di mercato tra Milan e Roma potrebbe rivelarsi foriero di nuovi, possibili sviluppi a sorpresa. Ecco cosa sta succedendo

Con la consapevolezza di dover rinforzare un organico che ha denotato non poche fragilità nella prima parte di stagione, la Roma non può più permettersi passi falsi. A poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, Ghisolfi ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Allo stato attuale della situazione, sembrano essere due le priorità cerchiate in rosso dai capitolini: oltre ad un vice Dovbyk, infatti, la Roma sta provando a stringere i tempi anche per un nuovo esterno. Al resto – nel medio-lungo periodo – ci sarà tempo e modo di pensare. E così, nonostante le ultime voci riguardanti una possibile uscita in prestito di Le Fée – la Roma non dovrebbe entrare nell’ordine di idee di ritoccare nuovamente il centrocampo. A meno, chiaramente, di novità clamorose.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Cardoso

Ragion per cui un profilo come Johnny Cardoso – accostato alla Roma in tempi e in modi diversi – non è considerato una priorità dall’area tecnica giallorossa. Almeno per il momento.

E così, chissà che non possa essere il Milan a ritagliarsi spazi di manovra interessanti. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna, del resto, si colloca proprio in questo orizzonte. Secondo quanto riferito da tdofichajes.com, infatti, i rossoneri sarebbero intrigati all’idea di battere la concorrenza (in estate), mettendo sul piatto quei 25 milioni di euro chiesti dal Real Betis per liberare il proprio gioiello. La richiesta del club spagnolo potrebbe infatti taglia fuori l’Atletico Madrid, che pure ha effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire eventuali margini di manovra. Dopo averlo inseguito in lungo e in largo, quindi, in vista della prossima estate il Milan sembrerebbe avere tutte le carte sufficienti per sferrare l’assalto decisivo a Cardoso. Staremo a vedere cosa succedere.