Inter-Napoli non è finita: affare giallorosso e firma gratis

Inter-Napoli sfida scudetto e sul mercato: in ballo c’è una firma gratuita e un acquisto importante a giugno. Si va verso un affare giallorosso

La squadra di Conte rischia di perdere un profilo importante, che con l’allenatore leccese sta ritrovando continuità. Adesso c’è bisogno di avere un quid in più sul mercato per lottare fino alla fine per lo scudetto.

Sembra sempre più probabile che per lo Scudetto possa venirsi a creare un duello Inter-Napoli, con l’aggiunta dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi stanno dando del filo da torcere a tutti e per ora non mollano la presa con la testa della classifica, mentre partenopei e nerazzurri meneghini sembrano avere le rose più complete. A gennaio di certo verranno fatti dei movimenti sul mercato e sia Conte che Inzaghi si aspettano dei rinforzi.

L’Inter deve pensare anche la futuro a medio lungo termine e tra i ruoli da rinforzare c’è quello del portiere. Sommer ha 36 anni e non può provvedere per molto al numero 1. Marotta è come sempre il migliore quando c’è da pensare ai parametri zero e per questo si sta attrezzando anche per quanto riguarda il portiere.

Alex Meret nel mirino del Galatasaray: né Inter né Napoli

Il nome che piaceva all’Inter era quello di Alex Meret, estremo difensore del Napoli in scadenza di contratto. L’anno scorso ha rinnovato in modo automatico per un solo anno dopo aver raggiunto un tot di presenze ma il problema si sta riproponendo adesso. Nel 2025 sarebbe libero di trovarsi un altro club, qualora non trovasse un’intesa con il club nel frattempo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, però, la squadra favorita per mettere sotto contratto Meret non è né l’Inter né il Napoli, ma una big turca. Come riportato sul suo profilo X/Twitter: “Il Galatasaray ha verificato le condizioni del portiere del Napoli Alex Meret”. Vedremo se il ragazzo avrà la volontà di ripercorrere lo stesso percorso intrapreso da due ex partenopei come Mertens e Osimhen.