Addio Roma dopo il Derby: l’hanno già mandato via

La stracittadina romana, finita con un pareggio che serve poco ad entrambe, ha certificato la delusione per le prestazioni del big: è addio

La consolazione, per Claudio Ranieri, è quella di aver concluso la sua gloriosa parentesi da allenatore della Roma con un bilancio di 5 vittorie e un pareggio nei Derby della Capitale. Già primatista assoluto nella speciale categoria della percentuale di stracittadine vinte rispetto a quelle giocate, il tecnico di San Saba stavolta si è dovuto accontentare di un pareggio, frutto dei gol dell’avvelenato ex Alessio Romagnoli e della magia di Matìas Soulé.

Poco concreto fino a quel momento, il talento argentino ha tirato fuori dal cilindro una perla assoluta, che ha consentito alla Roma di raccogliere un pareggio che, se non smuove troppo la classifica, quanto meno fa morale.

Chi è mancato clamorosamente all’appello nella gara contro quell’avversario che lo scorso 5 gennaio fu trafitto dopo pochi minuti di gioco con uno splendido tiro a giro che indirizzò il Derby sulla sponda giallorossa è stato proprio Lorenzo Pellegrini. Il Capitano. Colui al quale, esattamente come tre mesi abbondanti fa, Sir Claudio si è affidato per scardinare la difesa dei biancocelesti.

Missione fallita. Opaco, spento, mai nel vivo del gioco, il numero 7 è stato sostituito intorno al 60′ per lasciar posto all’amuleto Eldor Shomurodov che, sebbene non brillante come in altre occasioni, ha certamente fatto meglio dell’ex Sassuolo.

La sera stessa del Derby, nei commenti sui social, i tifosi hanno espresso chiaramente la loro opinione sul centrocampista romano. La sentenza appare netta ed inappellabile.

“Via subito”: i tifosi non fanno sconti a Pellegrini

Sulla piattaforma X sono diversi e disparati i commenti di disapprovazione per l’impatto del Capitano nella partita più importante della stagione. Quella che, se vinta – al di là della logica gioia dei tifosi per una vittoria contro i rivali cittadini – avrebbe consentito alla Roma di restare in scia alla Juve nella difficile lotta per il quarto posto.

I tweet dei sostenitori giallorossi sono eloquenti nei confronti del giocatore giallorosso, tra l’altro uscito malconcio dalla sifda con la Lazio per un problema alla spalla destra dopo un colpo ricevuto. Come riferito proprio in questi istanti da ‘IlRomanista‘, le sue condizioni sono da valutare in vista della prossima sfida casalinga contro il Verona.

#LazioRoma Credo che stasera sia finita la storia giallorossa di #Pellegrini — Excalcioepepe (@excalcioepepe) April 13, 2025

60 minuti in 10 Vs 11

Poi esce #Pellegrini e pareggiamo.

Sempre così.. #asroma #lazioroma — MANDRITA (@NostraRomus) April 13, 2025

#ranieri non perde mai! #Roma con coraggio e #Lazio che si caga sotto! Sozza scandaloso! non esiste più l’uniformità di giudizio! Bellissimo derby #lazioroma Paredes in queste partite è da partita in corso, Soulè è nato per fare questi gol. #Pellegrini per il bene di roma… — Tommaso Bonini (@tommasoboninido) April 13, 2025

ma perché lo hai fatto giocare? Questo mi chiedo, perché. #Pellegrini#ASRoma — Marco Mantovani (@emme1963) April 13, 2025

Mi auguro di non dover più vedere #Pellegrini in campo con la maglia della Roma.

Mai più.

É stata lunga, é stato bello, ma é finita.

Vai a camminare altrove Loré #LazioRoma — ApocaFede (@DrApocalypse) April 13, 2025

Speriamo che sta pippa di #Pellegrini esca al più presto — Gournacho 🇫🇷 (@LolloSiri) April 13, 2025

#Pellegrini ancora in campo dopo aver passeggiato per tutto il primo tempo vallo a capì#LazioRoma — ApocaFede (@DrApocalypse) April 13, 2025