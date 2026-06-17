Scippo al Milan coi soldi di Koné: colpaccio brasiliano

Nome nuovo per il calciomercato della Roma, prezzo fissato prima dei Mondiali

La Roma si avvicina sempre più alla fatidica data del 30 giugno con la speranza di riuscire a vendere Matias Soulé, ma con il timore di essere costretta a cedere uno dei pilastri della squadra, come Manu Koné. La presenza in Italia dell’agente dell’argentino non ha sin qui portato offerte ufficiali da 35-40 milioni di euro, anche se l’interesse di Borussia Dortmund, Aston Villa, Fenerbahçe e club arabi può cambiare gli scenari entro pochi giorni.

Per non farsi cogliere impreparata qualora il piano A dovesse fallire, la dirigenza giallorossa ha comunque iniziato a tenere d’occhio il mercato dei centrocampisti e uno dei profili che piace di più resta l’altro Koné.

Il centrocampista del Sassuolo non è, tuttavia, l’unico profilo seguito nella Capitale. Secondo Leggo, infatti, sul taccuino di Tony D’Amico ci sarebbe anche il nome di Danilo. Impegnato al Mondiale con il Brasile, il 25enne è stato accostato al Milan, ma viene valutato non meno di 35-40 milioni di euro dal Botafogo.