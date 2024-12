Vlahovic scaricato: nuovo bomber Champions da 70 milioni

Bomber da 70 milioni, altro che Vlahovic: ecco la firma e il colpo Champions League. Cambia tutto in casa Juventus: le ultime di calciomercato.

L’attesa per il calciomercato invernale si fa sempre più intensa, e le big di Serie A sono pronte a muoversi per rinforzare le proprie rose. In particolare, la Juventus si trova in una situazione delicata, dovendo affrontare un periodo di difficoltà in difesa. Con giocatori chiave come Bremer e Cabal infortunati, la necessità di apportare modifiche diventa cruciale.

La dirigenza bianconera è al lavoro per individuare rinforzi che possano garantire maggiore solidità al reparto arretrato, ma anche un altro tema resta caldo in casa Juventus: la ricerca di un vice Vlahovic.

L’attaccante serbo, il cui contratto scade nel 2026, è sotto la lente di ingrandimento. La situazione contrattuale ricorda quella di Federico Chiesa, che ha vissuto momenti di incertezza e instabilità la scorsa estate, generando non pochi grattacapi alla Vecchia Signora. Se non si agirà tempestivamente, la Juventus rischia di trovarsi in una posizione simile, perdendo così la possibilità di monetizzare al meglio un eventuale trasferimento.

Bomber da 70 milioni al posto di Vlahovic: l’Arsenal piomba su Sesko

Nel frattempo, Vlahovic ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, tra cui l’Arsenal. Tuttavia, i Gunners sembrano ora orientati verso Benjamin Sesko, giovane attaccante sloveno dell’RB Lipsia, il cui prezzo di vendita è fissato a 70 milioni di euro. Questa cifra elevata non è negoziabile, e rappresenta una sfida per l’Arsenal, che cerca un attaccante in grado di rafforzare la propria linea offensiva.

Nonostante Gabriel Jesus offra qualità, la sua inconsistenza sotto porta ha spinto il club londinese a esplorare nuove opzioni. Sesko, a soli 21 anni, si è dimostrato un talento emergente, capace di segnare con regolarità in Bundesliga. La sua giovane età e l’esperienza in un campionato competitivo lo rendono un acquisto strategico per l’Arsenal, che punta a costruire un progetto a lungo termine. Mikel Arteta desidera un giocatore in grado di integrarsi nel suo stile di gioco offensivo e dinamico, e Sesko rappresenta una soluzione ideale.

La decisione dell’Arsenal di puntare su Sesko potrebbe influenzare anche le strategie della Juventus: se il club inglese dovesse concretizzare l’affare, andrebbe depennata un’importante e potenziale pretendente al bomber serbo, che resta ora come ora concentrato sul presente per aiutare sé stesso e la squadra di Thiago Motta.