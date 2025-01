Addio Inter e firma con la Roma: Friedkin batte il primo ‘colpo’

Primo ‘colpo’ Friedkin, lascia l’Inter per la Roma: in un periodo intenso di calciomercato, ecco gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

La Roma ha vissuto giorni intensi, sia sul campo che fuori, a partire dalla vittoria nel derby contro la Lazio fino alle ultime novità sul fronte societario e di calciomercato. Domenica scorsa, i giallorossi hanno trionfato nel derby capitolino, superando la Lazio per 2-0, la cui eco potrebbe impattare, oltre che sull’umore della piazza, anche sulle scelte durante questa campagna acquisti.

Il capitano Lorenzo Pellegrini, autore del primo gol nel derby, ha vissuto un momento di riconciliazione con i tifosi, vedendo in questo modo anche il lenimento delle voci che lo etichettavano come un possibile partente già durante il mese di gennaio. Sebbene la situazione resti in piena evoluzione, la stracittadina parrebbe davvero poter cambiare le carte in tavola da questo punto di vista, con un calciomercato che, però, dovrà vedere la Roma imbattersi in diversi movimenti di rinnovamento e cambiamento.

Roma, Friedkin ha scelto il nuovo CEO: ecco Alessandro Antonello

Intanto, la situazione in quel di Trigoria resta molto calda e dinamica anche sul fronte dirigenziale e societario. Dopo le dimissioni di Lina Souloukou lo scorso settembre, la Roma aveva da diverso tempo individuato il nuovo CEO: Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato dell’Area Corporate dell’Inter.

Un nome non nuovo e che, in un corpo di ipotesi più e meno probabili o esotiche, pare ormai destinato a divenire ufficiale tra non molto. Con un aumento esponenziale delle quotazioni che lo vedevano destinato alla Roma già nelle ultime settimane e giorni, il classe 1965, vanta una laurea in Economia e Finanza e un’esperienza decennale all’Inter, durante la quale il club nerazzurro ha conquistato sette trofei.

La sua nomina sarà ufficializzata una volta formalizzata l’uscita dal club di Marotta. A riferire la notizia è Sky Sport, che ricorda come Antonello abbia anche maturato esperienze professionali in Deloitte e Puma prima di approdare all’Inter nel 2015 come direttore finanziario, diventandone amministratore delegato nel 2017. Durante la sua gestione, l’Inter ha conquistato sette trofei.