Accordo prima di Roma-Eintracht: offerta accettata

Accordo e offerta accettata prima della delicatissima sfida di Europa League tra Roma ed Eintracht Francoforte. Le ultime.

La Roma di Claudio Ranieri sta vivendo un periodo di forma ancora altalenante ma che ha finalmente visto i giallorossi tornare a vincere in trasferta. La recente imposizione in Friuli contro l’Udinese ha interrotto un digiuno esterno che durava da nove mesi, contribuendo a consolidare la fiducia della squadra e dei tifosi in un momento che resta delicato e tutt’altro che banale, anche da un punto di vista del calciomercato.

Da tale punto di vista sono numerose le questioni che tengono banco in quel di Trigoria, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tra le varie, va certamente segnalata la situazione di Mario Hermoso, la cui posizione di partente è stata confermata dallo stesso Claudio Ranieri, dopo sei mesi in cui lo spagnolo non è riuscito ad essere di aiuto tanto quanto ci si aspettasse.

Per sostituirlo, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili, che potrebbero apportare nuove modifiche in difesa dopo aver portato alla corte di Ranieri il laterale olandese, ormai ex Ajax, Rensch, al debutto in giallorosso proprio nella gara di Udine e pronto a corroborare una fascia destra che, da diversi anni a questa parte, è uno dei punti dolenti della Roma.

Accordo totale con l’Eintracht per Ebimbe: il centrocampista è a un passo dal Monaco

In attacco, intanto, uno degli obiettivi dichiarati è Lorenzo Lucca dell’Udinese. Ranieri ha espresso apprezzamento per il giovane attaccante, ma la trattativa continua a rivelarsi complessa, con una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e una serie di avances che, al netto delle parole del direttore sportivo dell’Udinese di ieri pomeriggio, sono destinate a non restare elitarie.

All’orizzonte, in casa Roma, si preannunciano intanto due impegni cruciali: la sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e il big match di campionato contro il Napoli. La partita europea rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni continentali della Roma, mentre la gara contro i partenopei sarà determinante per provare a dare continuità ad un percorso volto a recuperare quanto più terreno possibile dopo il disastroso girone di andata.

Per quanto concerne la sfida europea di giovedì, dal sapore di dentro o fuori per il proseguimento del cammino della Roma in campo continentale, va segnalato quanto riferito da Footmercato. L’Eintracht, infatti, è ormai destinato a dover salutare Junior Dina Ebimbe, approdante al Monaco.

L’accordo con l’Eintracht Francoforte è stato raggiunto sulla base di un prestito con opzione di acquisto e stipendio interamente coperto. Il club monegasco, stando a quanto si legge, aveva tentato di ingaggiare Makoumbou dal Cagliari, ma la proposta è stata respinta. Tentativi precedenti anche per Edson Álvarez e Wilfried Ndidi, senza successo.