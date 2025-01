Lascia il Manchester United per la Roma: ha detto sì al prestito

Giungono delle gustose novità in relazione all’indiscrezione di mercato più chiacchierata delle ultime ore tra i vicoli della città eterna

Il calciomercato invernale è oramai agli sgoccioli e, come ben noto, gli ultimi giorni di gennaio risultano fondamentali per sancire realmente le sorti della stagione in corso. La finestra invernale solitamente non fornisce alle varie società le occasioni ideali per compiere una metamorfosi decisiva, ma il campionato 2024/25 ha dimostrato di celare sorprese su sorprese sin dal primo giorno del frenetico mercato estivo avvenuto oramai svariati mesi fa.

Difatti, nonostante manchino una manciata di ore alla conclusione del calciomercato di gennaio, vi sono diversi ribaltoni ancora in ballo, pronti a modificare nuovamente le gerarchie già precarie della massima lega italiana.

Una delle delusioni più evidenti e sorprendenti del campionato è senza dubbio la Roma di De Rossi prima, Juric poi e attualmente di Sir Claudio Ranieri, il quale sembrerebbe aver donato ai giallorossi una solidità inedita.

In questo momento, tuttavia, il tecnico nato a Testaccio dovrà necessariamente cedere parte del suo tempo a dedicarsi al ruolo che (probabilmente) lo vedrà dietro una scrivania a partire da giugno, così da indirizzare più lucidamente le ultime mosse del mercato invernale di Florent Ghisolfi. In tal senso nel corso delle ultime ore sono giunte delle indiscrezioni clamorose su un colpo che potrebbe modificare realmente gli equilibri dell’undici titolare giallorosso.

Casemiro-Roma, colpo di scena: ha detto sì

Claudio Ranieri è stato chiaro: attualmente ci sono tre calciatori (uno per ruolo) che risultano imprescindibili all’economia giallorossa: Mats Hummels, Leandro Paredes e Paulo Dybala. Non è un caso che l’altro giorno nessuno dei tre citati fosse titolare a Udine, visto l’appuntamento fondamentale che attende i giallorossi in Europa League e la necessità per Ranieri di salvaguardare la forma fisica dei propri pilastri.

Di recente, oltre al rinnovo di Dybala, sono tuttavia emerse delle notizie poco rassicuranti in merito a colui che più di tutti sembrava ad un passo dall’addio prima dell’approdo di Claudio Ranieri: Leandro Paredes. Il centrocampista argentino avrebbe infatti tentato in tutti i modi di concretizzare un ritorno al Boca Juniors attualmente ancora nell’aria.

Intanto Gianluca Di Marzio ha diffuso le ultime su colui che occuperebbe il posto da titolare lasciato vuoto nel caso in cui il centrocampista giallorosso in maglia numero 16 dovesse concretizzare il ritorno nella sua società natale. Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro, noto più semplicemente come Casemiro, avrebbe infatti dato il suo assenso al chiacchierato trasferimento in terra giallorossa, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni attraverso una formula di prestito.

Si tratterebbe di un colpo a dir poco rumoroso, con protagonista un top player assoluto il cui rendimento è stato opacizzato solo e soltanto dal difficile contesto del Manchester United, che oramai appare come una vera e proprio condanna per qualunque talento ne indossi la maglia.