Playoff Europa League, UFFICIALE: l’avversaria della Roma

Dopo la vittoria con l’Eintracht Francoforte di stasera, la Roma di Claudio Ranieri guarda alla prossima fase della competizione europea

La serata della Roma di Claudio Ranieri all’Olimpico sembrerebbe aver scacciato le paure che svariati tifosi giallorossi avevano maturato nel corso delle ultime settimane in merito alla possibile esclusione giallorossa dalla competizione europea.

Difatti al popolo giallorosso mancava soltanto l’eventuale e temuta preclusione dall’Europa League per scivolare definitivamente nella disperazione di una stagione che, fino all’arrivo di Sir Claudio, appariva semplicemente troppo grigia per essere vera.

Adesso, dopo il passaggio ai playoff e un’evidente risalita nella classifica della massima lega italiana, non si potrà certamente scendere in strada a festeggiare ma, perlomeno, il rischio di incoronarla come la stagione più fallimentare della recente storia giallorossa parrebbe essere scongiurato. Di seguito le possibili avversarie dei giallorossi una nel corso della prossima fase dell’Europa League.

I possibili avversari della Roma ai playoff e non solo

Trascinati da un luccicante Paulo Dybala i giallorossi hanno conquistato la certezza della prosecuzione del percorso europeo che due anni fa portò Mourinho e i capitolini a giocarsi la coppa nella discussa finale con il Siviglia. Avendo scavalcato l’ostacolo di Ekitike e compagni, i giallorossi ora si troveranno ai playoff ad affrontare una tra Ferencvaros e Porto.

Inoltre, nel caso in cui gli uomini di Ranieri dovessero riuscire a passare la fase dei playoff, ecco che si potrebbe concretizzare la possibilità di uno spettacolare derby capitolino agli ottavi di finale.