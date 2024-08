Mercato Roma, ag. Maxi Lopez: “il mercato delle punte spesso trova la svolta negli ultimi giorni”

L’agente dell’attaccante del Catania fa il punto sulle trattative in corso per il suo assistito

ROMA MERCATO ROMA D’AMICO MAXI LOPEZ CATANIA MONTELLA / MERCATO ROMA – Andrea D’Amico, agente dell’attaccante del Catania Maxi Lopez piu’ volte accostato alla Roma, ha lasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti la situazione di mercato intorno al suo assistito: “Il giocatore è ancora del Catania e si sta allenando agli ordini di Montella. Non ci sono novita’. Il mercato delle punte spesso trova una svolta negli ultimi giorni. Ieri c’è stato un nuovo infortunio a Pato, per ora non ci son novità, ma siamo allertati per cogliere qualsiasi opportunità che si presenterà nelle prossime ore”.

Andrea Tocci