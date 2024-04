LA GIORNATA Amichevole con la Primavera, in campo Destro. Benatia: “Non siamo i favoriti” Ag. Aogo: “Mai parlato con Sabatini”

Giornata di allenamenti per la Roma di Rudi Garcia che in mattinata ha disputato una partita amichevole con la Primavera mischiando le due squadre. Un banco di prova interessante per Mattia Destro, regolarmente in campo a differenza di Castan fermato dall’influenza. Differenziato per Ljajic, poi unitosi al gruppo, Borriello, Totti e Benatia. Nel po eriggio seduta di potenziamento rivolta agli arti superiori prima di darsi appuntamento fra tre giorni, martedi mattina data della ripresa degli allenamenti. De protagonisti del reparto arretrato, Burdisso e Benatia hanno concesso un’intervista, rispettivamente a Roma Channel e Sky sport. “Sono felice di questo momento della squadra. Il primato in classifica è una gioia per tutti”, le parole di Burdisso che ha chiuso con un velo di incertezza riguardo il proprio futuro dicendo di voler giocare di più ed aggiungendo di essere con l’allenatore. Discorso diverso per Benatia, tra i più positivi in questo avvio di campionato, il quale ha fissato l’obiettivo stagionale nell’Europa League non disdegnando affatto l’opportunità di raccogliere qualcosa in più. Sul versante mercato prosegue il lavoro di Sabatini per individuare tasselli utili al completamento della rosa. Dalla Germania crescono le quotazioni di Aogo ma l’agente smentisce ogni forma di contatto. Sulla stessa linea tracciata dal collega il procuratore di Iturbe, indicato come il principale obiettivo per la prossima stagione, che ha precisato di avere un ottimo rapporto con Sabatini sostenendo

però di non sentirlo da circa un anno. Pretattica?

LEGGI LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO MATTUTINO

LEGGI LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO POMERIDIANO

LEGGI LE DICHIARAZIONI DEL PROCURATORE DI ITURBE

LEGGI LE DICHIARAZIONI DEL PROCURATORE DI AOGO

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A BURDISSO

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A BENATIA