LA GIORNATA La Roma chiude l’anno con un poker. Garcia: “Siamo sulla strada giusta”. Il 30/12 la ripresa

La Roma chiude un altalenante 2013 con un rotondo successo sul Catania nella 17.a giornata di campionato, mantenendo l’imbattibilità stagionale ed il secondo posto in classifica. 4-0 il risultato del match giocato all’Olimpico alle ore 15, grazie alla doppietta di Benatia ed ai gol di Destro e Gervinho. Il tecnico Garcia è apparso felice e soddisfatto nel post-partita: “Abbiamo iniziato male ma poi abbiamo giocato con semplicità e con molti movimenti. La squadra sta bene, Benatia e Castan sono una grande coppia. Siamo sulla strada giusta, anche se questa Juventus vince sempre“. In sala stampa a fine match si sono presentati anche Benatia e Pjanic che hanno confermato la soddisfazione per il poker di oggi. Il Ceo Zanzi prima della partita ha invece elogiato i suoi: “Siamo soddisfatti del 2013, possiamo fare anche meglio l’anno prossimo. Totti? Importantissimo per noi“. Le altre gare della giornata hanno visto la vittoria della Juve, ancora +5 sulla Roma, in casa dell’Atalanta, il successo della Fiorentina in extremis e la sconfitta della Lazio a Verona, in attesa del derby di Milano. La Roma intanto fa sapere che riprenderà a lavorare il 30 dicembre dopo la pausa natalizia, mentre i sudamericani godranno di un giorno in più di permesso. I giallorossi Benatia, Strootman e Pjanic sono stati inseriti dal Guardian tra i migliori calciatori del 2013.

A cura di Keivan Karimi