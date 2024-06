Penultimo giorno di ritiro a Pinzolo per la Roma di Rudi Garcia. I giallorossi anche oggi sono stati impegnati in una doppia seduta: quella della mattina, guidata da Norman e Lippie, dopo un intenso lavoro atletico, si è conluca con delle partitelle a calcio-tennis; nel pomeriggio invece spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche, per poi concludere l’allenamento con una partitella a tutto campo. Cole e Florenzi hanno svolto lavoro differenziato in mattinata che nel pomeriggio, mentre Strootman e Castan al termine della seduta pomeridiana si sono fermati in palestra per un lavoro supplementare.

Tra una seduta d’allenamento e l’altra, oggi è toccato al tecnico giallorosso Rudi Garcia parlare in conferenza stampa: “Sono sereno ed entusiasta – ha detto il mister – arriveranno giocatori in tre ruoli. Sono in sintonia con Sabatini e Pallotta. L’obiettivo è tornare in Champions anche l’anno prossimo. Cambiare staff e strutture è stata una mia richiesta”.

Nel pomeriggio ha parlato anche Yanga-Mbiwa ai microfoni di Roma Tv. Il difensore giallorosso ha ricordato il gol alla Lazio nell’ultimo derby: “Non me ne sono accorto subito di aver fatto gol. Quando ho realizzato, poi, è stata un’emozione molto grande. Penso che qualcosa di più bello di quella rete non sarebbe potuto mai capitarmi”.

Capitolo mercato. Per quanto riguarda quello in entrata, dall’Inghilterra fanno sapere che la Roma avrebbe presentato un’offerta ufficiale al City per Dzeko di 15 milioni di euro. In Francia invece, nonostante le smentite del suo agente, si parla di un’offerta presentata al Psg da Sabatini di 11 milioni per Sirigu.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, nonostante il viaggio di Sabatini a Montecarlo, sembra essere ancora in stand-by la trattativa tra Roma e Monaco per la cessione di Destro: si attendono sviluppi per le prossime ore.

In serata infine è arrivata la notizia dell’imminete prolungamento di contratto di Radja Nainggolan: l’incontro tra il giocatore ed i dirigenti giallorossi a Trigoria è fissato per lunedì prossimo.

Appuntamento a domani alle 17:00, quando i giallorossi scenderanno in campo allo Stadio Pineta di Pinzolo per la prima amichevole stagionale contro il Gyirmot FC Gyor.

Redazione AsRomaLive.it