Mohamed Salah davvero ad un passo dalla Roma; la conferma è arrivata dal tweet di ieri sera dell’agente Abbas, che ha pubblicato un enorme stemma giallorosso sul suo profilo, a testimonianza del futuro nella capitale del numero 74. La Roma e l’entourage non intendono corrispondere alcun indennizzo alla Fiorentina per tale operazione, cosa che dovrebbe invece spettare al Chelsea: secondo ultime indizi pare che i viola stiano aspettando una sorta di ‘premio’ di valorizzazione dopo i sei mesi in prestito di Salah. Novità che potrebbe sbloccare definitivamente l’affare evitando altro caos in tribunale.

Fonte: Calciomercato.it