Calciomercato Roma, Paredes ammette: “La Juventus mi ha cercato due volte”

Leandro Paredes sta dando prova di grande maturità in questo finale di stagione. Ha deciso di continuare la propria carriera con la Roma nonostante le numerose offerte. Lo ha anche affermato in un’intervista rilasciata ai colleghi di goal.com. Queste le dichiarazioni: “Sto crescendo qua e voglio crescere qua. Voglio rimanere a Roma. C’è stata la possibilità di andare alla Juve l’estate scorsa e anche a gennaio. La mia scelta è stata di rimanere qua. Volevo rimanere perché rientravo dal prestito e volevo giocarmi una stagione con i miei compagni ed essere alla loro altezza”.

Calciomercato Paredes

Stando alle ultime voci di mercato, non solo la Juventus sarebbe stata sulle tracce di Paredes. Nell’ultimo periodo sono Vincenzo è balzata fuori un’indiscrezione di mercato che vorrebbe Montella interessato al centrocampista. Il Milan ha sondato il terreno, ma non si è mai fermato a lui. Anzi, proprio nelle ultime ore sta concludendo un affare abbastanza importante: Kessié, che tra l’altro era anche nel mirino di Monchi. Tuttavia, Leandro Paredes non è mai stato considerato incedibile, ma vista la volontà del giocatore… perché allontanarlo? Ultimamente ha dato prova di essere all’altezza di tutto il resto della squadra e considerando la tenera età, non è da poco.