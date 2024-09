NOTIZIE CALCIO CICINHO – Vi ricordate Cicinho? L’ex terzino della Roma acquistato dal Real Madrid per 9 milioni di euro nell’estate del 2007. Oggi il calciatore brasiliano ha deciso di ripartire dalla Serie D brasiliana, con la squadra del Basiliense. E’ stato lo stesso club a darne notizie tramite il sito ufficiale.

I problemi di Cicinho

L’ex giallorosso, oggi 37enne, nel corso degli ultimi anni ha avuto problemi con l’alcool, come ammesso dallo stesso calciatore circa un anno fa: “Ho incontrato Gesù dopo aver bevuto 18 capirinhas e 14 birre e bevevo anche in Italia“. La sua ultima squadra è stata il Sivasspor: “Non ho semplicemente firmato un contratto per giocare. Vorrei fare la storia del club e aiutarlo a crescere. Spero, inoltre, di non deludere l’aspettativa che si è creata intorno a me”.