La nuova Roma nasce a Londra: Pallotta aspetta Fonseca per la firma

La nuova Roma nasce a Londra e forse non è un caso: Pallotta ha già incontrato Baldini, mentre Totti potrebbe restare in Italia.

E così due punti della lunga lettera scritta da Pallotta ai tifosi della Roma appena due settimane fa vengono subito smentiti dai fatti. Il presidente aveva promesso una sua maggiore presenza a Roma e riferito dell’importanza che Totti avrebbe avuto nella scelta dell’allenatore.

E invece Pallotta dopo avere già incontrato il suo consigliere personale Franco Baldini, oggetto di tante critiche e contestazioni da parte dei tifosi, farà firmare il contratto al nuovo allenatore Fonseca proprio a Londra, dove secondo quanto riportato da “Corriere dello Sport” e “Gazzetta dello Sport” arriverà anche Gianluca Petrachi che raggiungerà Fienga e Calvo.

Non dovrebbe esserci invece Francesco Totti, che ancora non ha mai incontrato l’allenatore portoghese: non è una sua scelta.

La nuova Roma nascerà a Londra, dove evidentemente si prendono ancora più decisioni che a Roma