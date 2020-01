Roma, oggi allenamento aperto a 2600 tifosi al Tre Fontane

Oggi è il primo giorno del 2020 ma per la Roma è un giorno di avvicinamento alla ripresa delle ostilità in serie A. Il 5 infatti la squadra giallorossa sarà impegnata in un duro scontro con il Torino, sfida nella quale Dzeko e compagni cercheranno di vincere per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

La squadra ha ripreso a lavorare sul campo giorno 30 dicembre e oggi si ritroverà per un allenamento davvero speciale. La società ha infatti deciso di aprire i cancelli al Tre Fontane per 2600 tifosi che si sono aggiudicati uno dei posti disponibili. Saranno i fortunati che potranno assistere alla seduta diretta da Fonseca e potranno far sentire il loro calore alla squadra. A tal proposito la Roma – tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale – ha espresso le modalità di ingresso a questo speciale allenamento del primo gennaio.

Il comunicato della Roma

L’AS Roma ricorda a tutti i tifosi che, per motivi di capienza, l’accesso al Tre Fontane per l’allenamento della Prima Squadra del 1° gennaio sarà riservato solo ed esclusivamente ai sostenitori che si sono aggiudicati uno dei 2.600 posti disponibili, ricevendo conferma scritta. Per poter entrare sarà sufficiente portare con sé il QR code (univoco e personale) che è stato ricevuto assieme alla mail di conferma, unitamente a un documento d’identità.

Coloro i quali hanno ricevuto conferma con indicazione CANCELLO 1 potranno accedere alla tribuna principale dall’ingresso di Via delle Tre Fontane, 5. Chi ha ricevuto l’indicazione CANCELLO 2, invece, dovrà accedere alla tribuna secondaria con ingresso da Via delle Tre Fontane, 3. Per poter espletare in tempo le operazioni di validazione accessi e controlli, consentendo a tutti di assistere all’allenamento, l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 13.00. L’orario di inizio allenamento è previsto per le 15.00. Le aree di parcheggio consigliate sono: Via del Turismo, Viale Romolo Murri/Piazzale dell’Agricoltura, Viale dell’Industria, Piazzale Francesco Parri.

