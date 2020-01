Infortunio Pastore, l’argentino dovrà stare fermo ancora un mese. Si allontana l’addio nel mercato di gennaio?

INFORTUNIO PASTORE – Fonseca non potrà contare su Pastore per almeno un altro mese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino dovrà stare fuori per diverso tempo visto che l’infortunio all’anca sembra essere più grave del previsto.

Nessun rientro a gennaio per El Flaco che non scende in campo ormai dallo scorso novembre. Per questo la Roma potrebbe accelerare per trovare il sostituto dell’argentino.

Roma, il calvario di Pastore continua: out ancora un mese

L’infortunio di Pastore potrebbe allontanare l’addio dell’argentino dalla Roma. Le voci di una possibile cessione del giocatore sono diventate sempre più frequenti negli ultimi giorni ma questo problema fisico rischia di allontanare il tutto al termine della stagione.

Petrachi è al lavoro per cercare di trovare il sostituto dell’argentino che sembra non rientrare più nei piani del club giallorosso.

