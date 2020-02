NOTIZIE AS ROMA FUTURO FONSECA E ALLEGRI – Sette gol subiti e quattro fatti: questo è il ruolino di marcia delle ultime due partite della Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso dopo le due gare contro Sassuolo e Bologna si è concentrato sul campo, ma non solo. L’edizione online del ‘Corriere dello Sport’ riporta come il portoghese sia a stretto contatto con i suoi collaboratori ma anche con gli stessi calciatori della rosa, tra i veterani e i molti giovani, per capire cosa non sia andato in queste ultime gare.

Gewiss Stadium tutto esaurito

La prestazione è altalenante, la zona arretrata del campo (contro l’Atalanta oltre a Diawara non ci sarà nemmeno Cristante vista la squalifica) fa fatica e quella offensiva nonostante le tante occasioni create non concretizza. Dzeko contro i bergamaschi ha realizzato 4 gol, un buon numero di reti che fanno ben sperare in vista della sfida di sabato sera al Gewiss Stadium, dove ci sarà il tutto esaurito.

Roma, voci su Massimiliano Allegri

Se da una parte l’ex allenatore di Porto e Shakhtar Donetsk può considerarsi ben saldo sulla panchina, vista anche la fiducia posta dalla società capitolina allo stesso tecnico, dall’altra non si possono non considerare le voci che vedono un futuro sulla panchina giallorossa di Massimiliano Allegri, corteggiato anche dal Milan. Il portoghese ha molte attenuanti, una lunga serie di infortuni, un mercato che non è riuscito a supplire alle gravi assenze. Si è fermato di nuovo Pastore, appena recuperato, per un problema all’anca. A Bergamo sarà ancora emergenza. Ma i giocatori seguono il tecnico.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!