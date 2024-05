Dalla Roma all’Inter: salta il colpo a zero

Dalla Roma all’Inter, l’attaccante potrebbe davvero dire addio a fine stagione e tra le opzioni ci sarebbe anche l’Inter di Simone Inzaghi

Un finale di stagione decisamente rocambolesco per la Roma di Daniele De Rossi che, come lo scorso anno, arriva a queste ultime gare ancora in corsa su diversi obbiettivi, ma rischia di pagare le stanchezze accumulate finora. I tanti impegni ravvicinati infatti costringono il mister a dover fare delle scelte non solo basate sul presente.

Una situazione analoga a quella che ha vissuto anche José Mourinho, ma lo Special One arrivati a questo punto decise di puntare tutto sulla coppa, soprattutto vista la distanza in campionato per uno dei posti validi per la qualificazione in Champions League.

Nonostante la stagione non sia ancora terminata dalle parti di Trigoria non si può non parlare di mercato, con la società chiamata a fare diverse scelte delicate in vista del calciomercato estivo, in particolare in attacco. I giallorossi seguono diversi calciatori sul mercato, uno dei quali sembrerebbe essere finito nel mirino di diversi club arabi.

Dalla Roma all’Arabia: l’attaccante pronto all’addio

La Roma continua a tenere un occhio sul mercato, nonostante ci siano ancora da definire alcuni ruoli in società. I Friedkin infatti devono ancora scegliere un direttore sportivo, negli ultimi giorni sono salite le quotazioni per un ritorno di Nicolas Burdisso nella capitale, tuttavia non sono ancora arrivate ufficialità al riguardo.

Anche senza un ds i giallorossi continuano a monitorare alcuni dei loro obbiettivi per il mercato estivo, durante il quale l’attacco potrebbe essere rivoluzionato dall’addio di Lukaku. Proprio per questo motivo sul taccuino della società ci sarebbero diverse opzioni per quel ruolo, tra cui Rafa Silva autore di 20 gol e 14 assist con il Benfica.

Il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno, e sarebbe dunque un ottimo colpo a zero visti i numeri che ha collezionato in patria. Tuttavia sul calciatore ci sarebbe l’interesse dello Stoccarda, attualmente al terzo posto della Bundesliga, ma anche di alcuni club del Qatar e dall’Arabia, dai quali ha ricevuto offerte migliori dal punto di vista economico, ma attenzione anche all’Inter, che ha dimostrato un certo interesse per il calciatore.