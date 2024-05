Addio UFFICIALE: l’annuncio ai microfoni di Sky

Addio UFFICIALE. Ai microfoni di Sky è arrivata la decisione più sofferta. Quella più difficile da prendere, Sempre.

Lacrime che non hanno avuto bisogno di spiegazioni. Occhi umidi più chiari di qualsiasi dichiarazione davanti ai microfoni. PSG-Borussia Dortmund, semifinale di ritorno della Champions League, è stato il suo passo d’addio ‘europeo’.

Daniele Orsato, fischietto di Schio, ha in iniziato con i saluti finali. Parigi è stata una triste anticipazione. Il miglior arbitro del mondo, eletto nel 2020, ha deciso che al termine di questa stagione chiuderà la sua carriera. Nonostante abbia 48 anni potrebbe proseguire ancora, dal momento che non vi è più il limite imposto di 45 anni. ma la decisione è presa.

L’annuncio

E’ stato lo stesso Daniele Orsato a comunicare la decisione che chiuderà la sua carriera al termine del prossimo Campionato Europeo di Germania . L’occasione perfetta per il più triste degli annunci gli è stata offerta dai MediaDay degli arbitri di Euro 2024.

Il post carriera arbitrale di Daniele Orsato è avvolto nel mistero, anzi no. Per qualche tempo il campo di calcio ed il mondo arbitrale rimarranno fuori dalla sua porta di casa. Ci sarà soltanto la sua famiglia. Per il futuro si vedrà.