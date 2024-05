Addio Dybala, pagano la clausola: Roma già avvisata

Addio Dybala, pagano la clausola. Non è un momento felice per la Roma ed anche Radiomercato sembra non portare buone nuove per i giallorossi.

L’incantesimo sembra improvvisamente cessato. Sembra che per la Roma di Daniele De Rossi sia scoccata la mezzanotte e tutto sia finito. Come la meravigliosa carrozza di Cenerentola ritornata zucca, così la splendida Roma dei primi mesi dell’ex Capitan Futuro sembra essersi accartocciata su sé stessa.

I sogni desiderati sembrano svanire ad uno ad uno. La finale di Europa League è evaporata in Germania dopo un’illusione che ha fatto male. La zona Champions sembra essersi definitivamente allontanata e perfino le voci che giungono da Radiomercato non sembrano annunciare liete novelle.

Le ultime due sfide di campionato daranno gli ultimi responsi, soprattutto al tecnico giallorosso. La prossima stagione ci sarà lui alla guida della Roma, fin dal primo giorno. Spetterà pertanto a Daniele De Rossi dettare le regole del mercato. Decidere chi entra e che esce, per volontà o per necessità.

In questo contesto il reparto offensivo della Roma potrebbe presentare volti decisamente diversi. Romelu Lukaku è prossimo all’addio, troppi denari chiesti dal Chelsea per il suo riscatto. E nemmeno il suo compagno di reparto sembra possa restare in maglia giallorossa…

Paulo Dybala ai saluti

Appartiene ad una razza calcistica sempre più vicina all’estinzione. Il calcio sta diventando, sempre più, un gioco per giocatori che sanno fare bene un po’ di tutto, ma che non conoscono cosa siano i picchi di genialità.

E’ il pane, invece, di Paulo Dybala, talento purissimo dai muscoli di cristallo. C’è una Roma con Dybala in campo e ce n’è un’altra quando il talento argentino non c’è. Manca la luce. Una luce che, mai come adesso, sembra essere vicina a lasciare la capitale.

E’ diariogol.com a descrivere questa eventualità. Paulo Dybala è vincolato alla Roma fino al 30 giugno 2025. Il suo valore di mercato si attesta attorno ai 25 milioni di euro, ma può essere acquistato per meno della metà. Dal 1°luglio scatta infatti la clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida, però, soltanto per l’estero.

Il ‘Cholo’ Diego Simeone vuole Paulo Dybala per il suo Atletico Madrid. Andrea Berta, direttore sportivo dei biancorossi di Spagna, ha già informato i vertici giallorossi di voler pagare la clausola rescissoria. Nei piani dell’Atletico Madrid l’ex juventino andrebbe a sostituire un altro ex juventino, lo spagnolo Alvaro Morata.

Non ci resta che attendere il mercato estivo.