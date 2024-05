Calciomercato Roma, la Premier League svela l’accordo

Calciomercato Roma. Mancano soltanto due giornate al termine del campionato di Serie A. Poi inizierà il periodo più atteso da tutti i tifosi.

E’ il periodo più atteso, più vibrante, più emozionante. Sono le settimane in cui i campi di calcio si stanno riposando, in attesa dell’inizio della nuova stagione agonistica.

L’estate porta il sole, il mare, le alte temperature, le vacanze e…il calciomercato. La stagione appena conclusa, come sempre, ha fatto sorridere una, al massimo due, formazioni. Le altre devono porre rimedio alle delusioni patite e rilanciare la loro candidatura alla vittoria finale. E come se non con il calciomercato?

Mai, come in quelle settimane caratterizzate anche dal solleone, giornali e siti specializzati fanno incetta di vendite e di contatti. Appena possibile ciascuno si precipita sul suo smartphone, o computer, per digitare il nome della propria squadra del cuore, in attesa poi di chissà quale annuncio.

I tifosi leggono, ascoltano, commentano gli infiniti lanci che parlano di favolose trattative a prezzi faraonici. Il calciomercato, però, non è certo un fenomeno esclusivamente italiano, perché in tutta Europa, nel medesimo periodo, giorno più, giorno meno, si muovono società per l’acquisto o la cessione di calciatori.

Ciascuno ha il suo specifico calendario. Anche il campionato più ricco del mondo.

L’annuncio della Premier League

La Premier League è il campionato più seguito del mondo. La conseguenza più naturale è cha abbia anche il calciomercato più seguito. I tifosi italiano lo guardano, lo seguono, lo ammirano, lo invidiano.

Oltre Manica, infatti, vi è qualcosa che dalle nostre parti latita ormai da tempo: il denaro. I club inglesi possono spendere, e pertanto possono far sognare i loro tifosi. Che intanto potranno incominciare a ‘programmare’ sogni e speranze poiché il sito ufficiale della Premier League ha reso note le date della prossima sessione estiva di calciomercato.

“La Premier League ha confermato le date delle finestre di mercato per l’estate 2024 e l’inverno 2025. La finestra estiva aprirà venerdì 14 giugno e chiuderà alle 23.00 BST di venerdì 30 agosto. La finestra invernale si aprirà mercoledì 1° gennaio 2025 e chiuderà alle 23.00 GMT di lunedì 3 febbraio 2025“, come riportato da corrieredellosport.it.

Date importanti anche per i tifosi italiani, dal momento che la vera ‘Fiera dei Sogni’ è la Premier League. In perfetta sintonia con i maggiori campionati europei anche il calciomercato della nostra Serie A chiuderà il 30 agosto 2024 la sessione estiva ed il 3 febbraio 2025 la finestra invernale.