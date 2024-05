Il rinnovo sta saltando: decisivo l’ultimo stop

Direttamente da Trigoria emerge un indizio potenzialmente rivelatore rispetto alle sorti di un calciatore giallorosso

La stagione volge al termine e, al netto degli esiti poco esaltanti, i tifosi della Roma non possono di certo affermare che sia stata un’annata priva di emozioni. La conclusione della parabola di Mourinho prima e la frenetica rincorsa all’Europa poi, hanno senza dubbio movimentato un anno calcistico al cardiopalma per i sostenitori capitolini, ai quali, nel giro di qualche giorno – tra l’eliminazione dall’Europa League per mano del Leverkusen e la debacle con la Dea di Gasperini -, è stato sottratto gran parte dell’entusiasmo accumulato nelle prime settimane con De Rossi in panchina.

Adesso, nonostante una sequela di delusioni, la tifoseria parrebbe non aver esaurito del tutto la propria fiducia nei confronti di Daniele De Rossi, a cui andrà quantomeno fornita un’estate di preparazione per giudicarne l’operato. In tal senso è evidente come il comandante di Ostia avrà finalmente la possibilità di influire attvamente sul mercato della Roma, comunicando alla dirigenza – dove è ancora atteso il prossimo direttore sportivo – le proprie esigenze sul piano tecnico-tattico.

Sarà inoltre possibile per l’ex capitano giallorosso investire alcuni calciatori di una sostanziale immunità ai trasferimenti in uscita, oltre che inserirne degli altri in una lista di esuberi da poter sacrificare senza particolari patemi d’animo. Recentemente è emerso un indizio potenzialmente chiarificatore dell’avvenire di un calciatore in particolare.

Contratto in scadenza: Spinazzola si allontana dal rinnovo?

Al termine di una serie di settimane di fuoco, durante le quali i giallorossi hanno affrontato letteralmente ogni tre giorni un big match diverso, l’infermeria del centro sportivo Fulvio Bernardini si è riempita di infortunati più o meno gravi. Tra questi, oltre naturalmente a Paulo Dybala, spicca senza dubbio la figura di Leonardo Spinazzola, il cui futuro nella Roma è ancora da definire.

Secondo quanto emerso da Trigoria, l’ex Juventus, nonostante le condizioni precarie, sarebbe intenzionato a compiere ogni sforzo necessario per tornare nel rettangolo verde entro l’ultima di campionato contro l’Empoli di Nicola.

La ferrea volontà di comparire un’ultima volta con la maglia della Roma nella stagione in corso, potrebbe difatti rivelare una decisione già presa: è possibile infatti che il classe ’93 voglia salutare la città eterna per bene, dato che in questo momento, nel caso in cui il contratto in scadenza a giugno non dovesse essere rinnovato, l’ultima apparizione di Spinazzola in vesti giallorosse sarebbe quella desolante contro il Leverkusen di Alonso.

Nelle scorse settimane, in realtà, pare che DDR abbia più volte comunicato alla società di voler tenere l’ex Atalanta in rosa, ma il club sembrerebbe poco incline a confermare l’ingaggio attualmente percepito da un calciatore più volte costretto in tribuna da una condizione fisica altalenante. Il suo nome è comparso nei taccuini di svariate società della penisola, tra cui anche la stessa Juventus di Cristiano Giuntoli.