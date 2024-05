Rinvio UFFICIALE dopo il ricorso: c’è già la nuova data

Rinvio ufficiale dopo il ricorso: tutte la partite del 4 maggio erano slittate. E c’è già una nuova data per i match importantissimi in questione

Le stagioni dei vari campionati sono entrate nel vivo. Certo, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 hanno già un vincitore, e anche la Liga ormai è ad un passo dal Real Madrid. Rimane tutto aperto in Premier, con tre squadre che ancora possono prendersi la vittoria finale, anche se il Liverpool ormai sembra essere tagliato fuori.

Ma oltre questi campionati, c’è un mondo dietro. Le serie minori, infatti, dalla Serie B alla Serie C si apprestano a vivere la parte più importante, quella di playoff e di playout. E la terza serie italiana, è alle prese come molto spesso succede, con un ricorso presentato dal Taranto contro una penalizzazione di 4 punti che potrebbe stravolgere totalmente la classifica del girone C. La discussione del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni è prevista per il prossimo 4 maggio, come vi abbiamo già fatto sapere, con lo slittamento del primo turno della post season che doveva appunto iniziare quel giorno. Bene, adesso c’è la data ufficiale di quando inizieranno gli spareggi.

Rinvio ufficiale dei playoff, ecco quando si gioca

La data è ufficiale, così come si legge in un comunicato della Lega Pro: tutte le partite che erano in programma nel fine settimana, sono state rinviate a martedì 7 maggio. In attesa, ovviamente, di capire come il Coni si pronuncerà sulla richiesta del Taranto che, in caso di restituzione dei punti, potrebbe scavalcare molte squadre in classifica e saltare anche il primo turno dei playoff.

Una decisione che in Puglia è attesa come non mai perché potrebbe aprire scenari davvero interessanti alla squadra di Eziolino Capuano che ha disputato un campionato incredibile e che con 4 punti in più potrebbe chiudere addirittura al secondo posto in classifica. In questo raggruppamento infine, a prendersi la promozione diretta, è stata la Juve Stabia.