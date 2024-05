Futuro tra Roma e Milano: El Shaarawy allontana l’addio

Roma, El Shaarawy ha rilasciato un’intervista al sito l’Idealista dove ha parlato del suo futuro. Ecco quali sono le opzioni per l’attaccante della Roma

Da quando è arrivato Daniele De Rossi è uno di quelli che ha maggiormente alzato il livello delle proprie prestazioni. Stephan El Shaarawy è diventato un punto fermo della Roma, visto che gioca quasi sempre titolare, e visto che lì a sinistra, e non solo, sta dimostrando di avere ancora molto da dare alla causa.

Il non solo è ovviamente riferito al fatto che, contro il Milan, DDR ha deciso di impiegarlo sulla corsia opposta, a destra, per cercare di contenere Theo Hernandez. Scelta azzeccata, perché nel doppio confronto contro i rossoneri il Faraone è stato uno dei migliori in campo, soprattutto per quell’atteggiamento tattico che ha permesso ai giallorossi di passare il turno e domani di affrontare il Bayer Leverkusen. El Shaarawy, ieri, ha rilasciato un’intervista assai simpatica a Idealista.it, parlando anche del proprio futuro.

El Shaarawy, dove andrà a vivere a fine carriera

“Non gioco con i videogames ma sono un grande appassionato di biliardo. Nel tempo libero ci gioco molto e la mia stanza preferita della casa, infatti, è proprio quella dove c’è il biliardo” ha detto El Shaarawy, parlando apertamente della sua vita privata. E poi, a specifica domanda su dove andrà a vivere alla fine della carriera – visto che il sito che lo ha intervistato appunto, è uno dei più importanti in Italia per trovare casa – si è espresso in questo modo.

La domanda era se resterà a Roma quando smetterà di giocare: la risposta è stata netta: “Non lo so ancora, diciamo che le opzioni sono Milano e Roma. Però spero di avere ancora tanto tempo per pensarci” ha confessato. La carriera, in ogni caso, la dovrebbe chiudere dentro Trigoria. Soprattutto se sulla panchina dovesse rimanere Daniele De Rossi, che stravede per lui e lo fa vedere con le scelte. Sempre titolare. Anche domani sera nella sfida più importante della stagione.