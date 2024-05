Roma-Bayer, rivoluzione De Rossi: decide Smalling

Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi ancora non ha sciolto i dubbi di formazione in vista della gara di domani contro i tedeschi. Possibile rivoluzione tattica. Ecco quale

Non è tutto deciso: Daniele De Rossi nella rifinitura di oggi – prima, alle 13, ci sarà la conferenza stampa che potrete seguire live con noi – scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in base alle risposte che avrà in campo da Romelu Lukaku e da Chris Smalling.

Ieri i due si sono allenati con il gruppo e quindi dovrebbero essere a disposizione. E se per il centravanti dubbi su un suo impiego dal primo minuto non ce ne stanno, qualcosa invece per il difensore è ancora da valutare. E questo potrebbe anche portare ad una rivoluzione tattica, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Andiamo a vedere, quindi, come potrebbe presentarsi domani sera la Roma di De Rossi contro i campioni di Germania.

De Rossi cambia, possibile difesa a 3

Questione assai semplice, c’è da dirlo: se Smalling dovesse dare nell’ultimo allenamento delle risposte confortanti, allora la difesa a 4 verrà riconfermata dal tecnico giallorosso. L’esperienza dell’inglese è fondamentale e quindi un suo impiego dal primo minuto sarebbe quasi scontato. In ogni caso, insieme a Mancini, sarebbe pronto Ndicka. Però anche il fatto che Celik sia squalificato potrebbe spingere al cambio.

Si potrebbe quindi rivedere la difesa a tre, con Llorente buttato nella mischia come terzo di sinistra, con Mancini in mezzo e Ndicka a completare il pacchetto arretrato. Potrebbe essere questa la soluzione, anche se De Rossi ha dimostrato nel corso di questi mesi sulla panchina giallorossa di non essere proprio così propenso alla difesa a tre, quasi rifiutata dalla squadra – parole sue – dopo quasi tre anni con un’unica soluzione. Vedremo. E cercheremo di capire anche, dalle sue parole di oggi, se questa idea gli frulla per la testa.