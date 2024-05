Dalla Roma ai rossoneri: la firma è imminente

Dalla Roma ai rossoneri. La stagione è alle battute finali ma già si sta mettendo in moto la campagna acquisti. E non solo dei calciatori…

L’annata per i club sta per concludersi. L’ultimo turno di campionato e le finali europee ne sanciranno la fine, in attesa poi dei Campionati Europei di Germania. Nel frattempo il calciomercato sta scaldando i motori. E da questo punto di vista ci attende un’estate torrida.

Un’estate che potrebbe scaldarsi già in questa primavera, poiché mai come in queste settimane, il mercato tiene banco. Ed in questo momento sono gli allenatori a farla da padroni. In Italia ma non soltanto. Se si pensa che ancora oggi società come la Juventus, il Milan, il Napoli, il Bayern Monaco, lo stesso Barcellona, sono alla ricerca delle loro nuove guide tecniche, rende lo scenario particolarmente interessante.

E non soltanto i tecnici vedono accendersi le luci della ribalta attorno a loro. Anche i direttori sportivi rappresentano, e rappresenteranno, ancora per un po’, uno spaccato calcistico da attenzionare. Se l’estate scorsa, sotto questo aspetto, è stata l’estate di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia, passato alla Juventus, in queste ultime ore altri nomi importanti stanno trovando nuove collocazioni.

Il giro di Ds

La stessa Juventus ha, da poche ore, annunciato l’addio al suo ds, Giovanni Manna. Lo attende il Napoli di Aurelio De Laurentiis, soddisfatto di aver potuto consumare così la propria vendetta. Così come Florent Ghisolfi è da ritenersi, a tutti gli effetti, il nuovo direttore sportivo della Roma, al posto di Tiago Pinto.

Che fine ha fatto l’ex direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, che ha lasciato Trigoria al termine della sessione di mercato invernale 2024? Anche il direttore sportivo portoghese sembra pronto a tornare in pista da protagonista. A darcene notizia è il giornalista Marco Conterio. La Premier League potrebbe infatti diventare la sua nuova casa.

Il Bournemouth sembra intenzionato ad affidare a Tiago Pinto le chiavi del suo mercato. La società rossonera avrebbe infatti individuato, nell’ex dirigente giallorosso, il profilo giusto per tale compito. Ci sarebbero già stati diversi incontri tra il manager portoghese ed il club inglese che porterebbero ad un’ormai imminente fumata bianca.

Una primavera ‘caldissima’, che si prepara quindi a diventare il miglior viatico al calciomercato estivo 2024.