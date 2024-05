Accordo triennale e firma, primo colpo per la Roma. Ecco l’innesto per Daniele De Rossi, un giocatore che il tecnico conosce molto bene avendoci giocato insieme

Ve ne abbiamo parlato lo scorso 6 marzo noi di Asromalive.it per la prima volta. Adesso la cosa sembra essere davvero fatta. Il primo colpo della Roma arriva dalla Serie A. Un colpo a zero, che De Rossi conosce assai bene avendoci giocato insieme nella sua esperienza in Argentina, al Boca Juniors.

Ancora si attende l’annuncio ufficiale di Ghisolfi, che sarà il nuovo direttore sportivo giallorosso e arriverà dal Nizza, ma nonostante questo la Roma il primo colpo – secondo le informazioni riportate da LaRoma24.it – lo avrebbe già piazzato. Avete capito che parliamo di Nahitan Nandez, che ha appena contribuito in maniera importante alla salvezza del Cagliari di Ranieri, che è pronto a cambiare squadra e trasferirsi nella Capitale.

Accordo triennale, ecco Nandez

L’operazione sarebbe stata confermata dallo stesso entourage del giocatore. L’ex Boca, da un poco di tempo in Sardegna, dovrebbe firmare un contratto triennale con i giallorossi di Daniele De Rossi. Un primo innesto, quindi, a quanto pare, è cosa davvero fatta.

Si capirà anche molto nel prossimo fine settimana, anzi più che nel prossimo fine settimana giovedì, quando è in programma Cagliari-Fiorentina, ultima giornata di campionato, e partita anticipata per permettere alla squadra di Italiano di preparare al meglio la finale di Conference League prevista per il 29 maggio ad Atene. Vedremo quale sarà il comportamento del giocatore nei confronti di quella che adesso, a tutti gli effetti, sembra essere la sua ex tifoseria. Magari ci potrebbe scappare anche qualche annuncio di addio. Ma a quanto pare tutto è fatto. Primo colpo servito.