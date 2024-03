Calciomercato Roma, un ex compagno per De Rossi | ASRL

Calciomercato Roma, un ex compagno di squadra per De Rossi. Ecco quello che potrebbe essere un colpo a parametro zero

Alla vigilia della partita contro il Brighton, Daniele De Rossi ha parlato anche delle differenze nel rapportarsi ad alcuni suoi ex compagni nelle vesti di allenatore. Dopo quasi 2 mesi sulla panchina della Roma, l’ex capitano giallorosso sta dimostrando di potersi guadagnare la conferma anche per la stagione futura.

L’eventuale permanenza sulla panchina romanista, insieme all’annuncio del nuovo direttore sportivo, sarà dirimente anche sulla costruzione della nuova rosa.

Roma, radar su un ex compagno di De Rossi

Ad oggi le uniche certezze sono rappresentate dalla necessità di trovare un nuovo portiere, visto il contratto in scadenza di Rui Patricio, e di rinforzare le fasce difensive. Con la permanenza di Lukaku ancora in bilico e le possibili partenze in mediana, anche negli altri settori del campo la Roma dovrà farsi trovare pronta.

Un occhio di particolare riguardo verrà riservato ai i calciatori in scadenza di contratto. La ricerca di occasioni a buon mercato potrebbe portare in dote a De Rossi un altro ex compagno di squadra. Secondo Asromalive.it infatti tra i profili monitorati nelle scorse settimane, dobbiamo annoverare anche quello di Nahitan Nandez. In scadenza con il Cagliari, Il poliedrico centrocampista uruguaiano – che ha giocato con il tecnico della Roma al Boca Juniors – ha rinviato a fine stagione ogni discorso sul rinnovo. In caso di retrocessione il suo addio alla squadra sarda, appare quasi scontato, ma anche in caso di salvezza una partenza non è affatto da escludere. Nel caso in cui i sondaggi dovessero trasformarsi in trattative ufficiali, la Roma dovrebbe vedersela con altre squadre italiane comprese Inter, Fiorentina Milan e Torino.