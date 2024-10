Roma, il recupero è un miraggio: le ultime da Trigoria

La Roma è tornata oggi ad allenarsi in vista della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev: ecco le ultime da Trigoria

La Roma di Juric – che a quanto pare rischia l’esonero con i Friedkin che sarebbero pronti a chiamare di nuovo Daniele De Rossi – ha ripreso a lavorare oggi in vista della gara di giovedì sera contro la Dinamo Kiev in Europa League.

Dopo la sconfitta contro l’Elsborg – anticipata dal pareggio all’Olimpico contro il Bilbao – il gruppo giallorosso in Europa non si può permettere un altro passo falso: si rischia di rimanere fuori non solo dalle prime otto che andranno direttamente agli ottavi di finale, ma anche dall’altro gruppone che si contenderà, con lo spareggio (match di andata e ritorno) l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Insomma, il momento è assai delicato e le notizie che arrivano non lasciano di certo tranquilli i giocatori, e nemmeno i tifosi.

Roma-Dinamo Kiev, le ultime da Trigoria

Detto questo, la Roma come detto è tornata ad allenarsi a Trigoria. Chi ha giocato ieri ha svolto come al solito un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno sudato sotto lo sguardo vigile di Juric.

Assente ancora El Shaarawy: l’esterno, dopo l’infortunio subito nella gara contro il Monza prima della sosta, non si è allenato con il gruppo e quindi la sua presenza nel match europeo è a forte rischio. Una sfida che dovrebbe spingere l’allenatore croato a fare diversi cambiamenti rispetto all’undici visto contro l’Inter: da Pisilli titolare, fino al debutto di Hummels, che anche contro i nerazzurri è rimasto in panchina. Ci dovrebbe essere spazio dal primo pure per Baldanzi e Dybala, uscito stremato nella sfida di ieri sera, potrebbe anche riposare. Insomma una Roma totalmente diversa.