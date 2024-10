Cessione della Roma, bomba Alessio Manieri: “Accordo imminente con i qatarioti”

Cessione della Roma, in diretta esclusiva ha parlato Alessio Manieri sul nostro canale Twitch. Ecco le ultime novità sull’addio dei Friedkin

Bomba in esclusiva di Alessio Manieri durante la diretta Twitch sul nostro canale Asromalive.it. Una vera e propria notizia esplosiva.

Ecco le sue parole: “Ieri c’erano degli emiri del Qatar all’Olimpico. Da quello che mi hanno detto, una persona molto importante, mi ha detto che praticamente ci sarebbe un interesse molto concreto di comprare una parte della Roma. Ossia, che ci sia un’entrata come socio di minoranza al 30%, di questi fondi arabi, ma non ho capito bene se sono quelli di ieri sera del Qatar, ma mi dicono che c’è un interesse concreto di questa percentuale. Cosa che io dico da tanto tempo, e chi mi segue lo sa, che i Friedkin cercavano questo socio di minoranza”.

E poi: “In maniera imminente non la vogliono vendere la Roma, a meno che non ci siano altre perdite di consensi e contestazioni, allora potrebbero decidere di venderla tutta, anche se è difficile farlo visto che il progetto stadio non pare imminente. Il capo della comunicazione della Roma non la saprà mai. L’idea è quella che questi Emiri prendano la Roma al 30% e nel giro di due anni comprarla tutta, ed è la stessa idea dei Friedkin, cederla in parte, mettere poi dei nuovi soldi, così la Roma avrebbe anche libertà per il calciomercato, e perciò questa sarebbe la soluzione che gradirebbero i Friedkin. Poi piano piano nel giro di un paio di anni venderla del tutto”.

Cessione della Roma, interesse del Qatar

“A me hanno detto che è imminente sto passaggio delle quote al 30%. Mi risulta che gli arabi siano entrati all’Olimpico in qualche stanza, in qualche ufficio, in una sala interna. Mi dicono che non siano fatti vedere in tribuna. E in tribuna non c’era nemmeno Ghisolfi, nessuno si è fatto vedere, e questo mi fa pensare”.

Si parla quindi non di Arabia Saudita, ma di possibili investimenti di famiglie del Qatar, a differenza di quanto detto fino al momento. All’Olimpico c’era qualcuno della Qatar Foundation.