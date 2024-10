Esonero Juric, malcontento Friedkin e riflessioni in corso

Nel corso delle ultime ore sono emerse diverse voci e speculazioni in merito alle possibili condierazioni della Roma in merito all’andamento della stagione

“Le buone prestazioni non bastano più…”, queste le parole di un giornalista pronunciate nel corso della conferenza stampa di Ivan Juric compiuta nel post partita di Roma-Inter, terminata con la prima sconfitta in Serie A dell’esperienza giallorossa del tecnico croato. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi…

Qualcuno potrebbe affermare che, anche e soprattutto considerando lo svolgimento di una prestazione indubbiamente positiva compiuta nel corso della sfida con i nerazzurri, la Roma di Juric non stia deludendo le aspettative, ma, al contrario, il popolo giallorosso e gran parte del movimento calcistico nostrano sembrerebbe essere di un altro avviso.

Difatti, nel corso delle ore successive al match casalingo perso, tra le vie della città eterna ma soprattutto sui social sono state innumerevole le proteste nei confronti di Juric e le richieste di un esonero, con conseguente aspirazione a rivedere Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Adesso, secondo quanto emerso nelle scorse ore, pare che in tal senso vi siano anche segnali provenienti dai vertici capitolini.

I vertici della Roma riflettono sul futuro di Juric: altro cambio in panchina?

Sarebbe difficile affermare che la Roma di Juric non abbia restituito sensazioni positive nel match con l’Inter, anche e soprattutto considerando che nel caso del gol subito dai giallorossi non si tratta di una lacuna tattica, ma di due errori individuali consecutivi, su cui Juric poteva poco o nulla.

Al contrario si poteva certamente, come più volte accaduto a Juric nella breve esperienza giallorossa, fare più attenzione ai cambi e alla relative conseguenze. In ogni caso, nonostante un risultato in parte bugiardo (in molti avrebbero visto come più meritocratico un pareggio) e la discreta prestazione dei capitolini, pare che le conseguenze sulla carriera di Ivan Juric possano essere immediate.

Difatti, secondo quanto affermato da Attilio Malena sul proprio account X (Twitter), pare che i vertici capolini siano tutto meno che soddisfatti dell’andamento della stagione e, difatti, non sembra improbabile una profonda riflessione sulla permanenza o meno dell’ex allenatore del Torino.